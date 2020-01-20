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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что материнский капитал на первого ребёнка могут начать начислять уже в марте-апреле 2020 года. Сумма материнского капитала на первенца составит 466 617 рублей.

Об этом сообщает газета «Известия». Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — отметила депутат. Издание добавляет, что и...