Новый глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что основной задачей ведомства считает не собираемость налогов, а максимальное «обеление» рынка. По его словам, необходимо добиться ситуации, когда уплата налога станет «неизбежной и одновременно максимально комфортной».
Об этом он
Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, <...> потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, <...> начинаешь его тестировать, — объяснил глава ФНС.
Он добавил, что важно внедрять новшества так, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали бы отказываться от нелегальных схем.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 17 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил первого заместителя главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова руководителем ведомства.
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