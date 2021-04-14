ФАС в рамках дела против «Яндекса» проверит и другие поисковые сервисы

https://static.news.ru/photo/dfe9b410-9d1e-11eb-b179-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме «Яндекса» из-за дискриминации сторонних сервисов в поисковой выдаче будут проверены и другие поисковики. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

В рамках рассмотрения дела в отношении ООО «Яндекс», ФАС проанализирует все правоотношения, возникающие с участием сервисов поиска (как российских, так и иностранных), функционирующих на территории РФ, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по информации ФАС, «Яндекс» создавал неравные (дискриминационные) условия через предоставление для собственных порталов преимуществ в продвижении и привлечении внимания юзеров в поисковой системе, передавал официальный сайт ведомства. Компании может грозить оборотный штраф в размере от 0,01 до 0,15% выручки на рынке, где было совершено правонарушение.

13 апреля стоимость акций «Яндекса» в ходе торгов на Московской Бирже снизилась на 7,1% и в моменте достигала 4510 рублей за бумагу из-за информации о возбуждении дела в отношении компании писал NEWS.ru.