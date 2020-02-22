https://static.news.ru/photo/652372b2-54fd-11ea-a881-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Commerce Dept.

Мера коснётся товаров технологического и военного значения, соответствующее заявление сделал Минпромторг Соединённых Штатов.

Ограничения будут применяться при выдаче экспортных лицензий в сфере ядерного нераспространения, ракетных систем различного уровня и беспилотников. Также РФ будет переведена из благоприятной категории А в категорию D, эта пометка даётся странам, взывающих озабоченность в плане экспорта ядерных и ракетных технологий. При этом отмечается , что экспортный режим товаров, относящихся к космической отрасли, будет разрешён при отдельном рассмотрении.

Как сообщили в ведомстве, ограничения наложены в связи с нарушением Россией мер контроля экспорта, что, якобы, позволяет передавать товары и технологии странам, имеющим неблагоприятный режим отношений с США.

Как писал NEWS.ru ранее, Евросоюз в марте 2020 года на шесть месяцев продлит индивидуальные санкции в отношении граждан России. Об этом российским журналистам в четверг, 20 февраля, сообщил информированный источник в делегации одного из государств ЕС.