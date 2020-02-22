Мера коснётся товаров технологического и военного значения, соответствующее заявление сделал Минпромторг Соединённых Штатов.
Ограничения будут применяться при выдаче экспортных лицензий в сфере ядерного нераспространения, ракетных систем различного уровня и беспилотников. Также РФ будет переведена из благоприятной категории А в категорию D, эта пометка даётся странам, взывающих озабоченность в плане экспорта ядерных и ракетных технологий. При этом
Как сообщили в ведомстве, ограничения наложены в связи с нарушением Россией мер контроля экспорта, что, якобы, позволяет передавать товары и технологии странам, имеющим неблагоприятный режим отношений с США.
Как писал NEWS.ru ранее, Евросоюз в марте 2020 года на шесть месяцев продлит индивидуальные санкции в отношении граждан России. Об этом российским журналистам в четверг, 20 февраля, сообщил информированный источник в делегации одного из государств ЕС.
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