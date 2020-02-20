Евросоюз в марте 2020 года на шесть месяцев продлит индивидуальные санкции в отношении граждан России. Об этом российским журналистам в четверг, 20 февраля, сообщил информированный источник в делегации одного из государств ЕС.
Сведения были получены сотрудниками СМИ на полях экстренного саммита руководителей стран и правительств Евросоюза, проходящего в Брюсселе.
Совет ЕС, как ожидается, в марте продлит на следующие шесть месяцев ограничительные меры в отношении российских граждан, — цитирует ТАСС сообщение информированного источника.
Ранее NEWS.ru писал, что Кипр отказался поддерживать введение новых санкций Евросоюза в отношении России из-за активной интеграции Крыма в состав РФ. Никосия также намерена добиться принятия в ЕС рестрикций в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра. Однако руководство страны отрицает связь блокировки санкций против РФ и принятия ограничений в отношении Турции.