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Украинские телеканалы не должны транслировать в честь 23 февраля фильмы и передачи, которые могут создавать «положительный образ работников государства-агрессора». Об этом напомнили в Национальном совете страны по вопросам телевидения и радиовещания.

Регулятор отмечает ответственность СМИ перед обществом и напоминает о требованиях, предусмотренных законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», — говорится...