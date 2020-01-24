Кипр отказался поддерживать введение новых санкций Евросоюза в отношении России из-за активной интеграции Крыма в состав РФ.
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Для принятия пакета санкций необходимы 28 голосов стран-членов ЕС. Поэтому своим отрицательным голосом Кипр заблокировал введение новых ограничительных мер.
Как ранее писал NEWS.ru, Евросоюз намерен расширить санкции в отношении Турции за бурение на шельфе Кипра в Средиземном море. Соответствующее поручение для Совета ЕС подготовили министры иностранных дел 28 стран.
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