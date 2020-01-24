https://static.news.ru/photo/969173c4-3ede-11ea-b34c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look Press

Кипр отказался поддерживать введение новых санкций Евросоюза в отношении России из-за активной интеграции Крыма в состав РФ.

По информации агентства Reuters, Никосия также намерена добиться принятия в ЕС рестрикций в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра. Однако руководство страны отрицает связь блокировки санкций против РФ и принятия ограничений в отношении Турции.

Для принятия пакета санкций необходимы 28 голосов стран-членов ЕС. Поэтому своим отрицательным голосом Кипр заблокировал введение новых ограничительных мер.

Как ранее писал NEWS.ru, Евросоюз намерен расширить санкции в отношении Турции за бурение на шельфе Кипра в Средиземном море. Соответствующее поручение для Совета ЕС подготовили министры иностранных дел 28 стран.