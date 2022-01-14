Эксперт рассказал, как изменятся ставки по вкладам в РФ в 2022 году

В 2022 году ставки по вкладам, скорее всего, будут расти меньшими темпами, чем увеличивалась ключевая ставка, рассказал агентству ПРАЙМ директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Эксперт отметил, что действия ЦБ по ужесточению кредитно-денежной политики могут привести в обозримом будущем к замедлению инфляции и снижению ключевой ставки. В случае стабилизации инфляции высока вероятность снижения ставок по вкладам и кредитам.

Это связано с тем, что так как активные действия ЦБ действительно могут в обозримом будущем привести к замедлению инфляции, то и ключевая ставка будет снижаться. Как следствие, нет смысла закладывать в решения, в том числе касающиеся уровня предлагаемых банками ставок по депозитам, длительный период высоких процентных ставок регулятора, — сказал Брагин.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила мнение, что максимального эффекта от повышений ЦБ ключевой ставки Россия достигнет в 2022 году. Она заявила, что в этот период уровень инфляции снизится до 4–4,5%, то есть практически достигнет целевого уровня Центрального банка.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что Россия может решить проблему с инфляцией в 2022 году. Он отметил, что дефицит рабочей силы в стране способствует внедрению новых технологий и повышению производительности труда.