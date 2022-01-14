Силуанов спрогнозировал решение проблем с инфляцией в 2022 году
Анна Акимова
Анна Акимова
11:49, 14 января 2022
Антон СилуановФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия может решить проблему с инфляцией в 2022 году, заявил министр финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме, передаёт ТАСС. Он отметил, что дефицит рабочей силы в стране способствует внедрению новых технологий и повышению производительности труда. В конце 2021 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала достижение максимального эффекта от повышения ключевой ставки в 2022 году. По её словам, уровень инфляции снизится до 4–4,5% в сравнении с нынешними 8%.
Переходя к России, я хочу сказать, что мы прекрасно понимаем, какие задачи надо решать. <...> Те проблемы — а проблемы в первую очередь инфляционного характера — считаем, что в этом году мы сможем решать. И к концу года мы ожидаем положительных результатов, — сказал Силуанов.
Он добавил, что дефицит рабочей силы должен способствовать повышению производительности труда и внедрению новых технологий.
Дефицит рабочей силы сейчас как раз подстегнёт к росту производительность труда. То есть всегда говорим, что если у нас есть дешёвый ресурс, то нет никакого резона внедрять новые технологии, энергосбережение. То же самое и здесь. Это надо поддержать, — подчеркнул министр.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила мнение, что максимального эффекта от повышений ЦБ ключевой ставки Россия достигнет в 2022 году. Она заявила, что в этот период уровень инфляции снизится до 4–4,5%, то есть, практически достигнет целевого уровня ЦБ.