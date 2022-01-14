Силуанов спрогнозировал решение проблем с инфляцией в 2022 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов выросли более чем на 10%. Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, они превысили $1100 за тысячу кубометров.

Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF на открытии торговой сессии выросли до отметки в $1100, а к 10:07 мск выросли на 10,9% к расчётной цене накануне, до $1113...