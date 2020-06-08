Эксперт рассказал, что значит рост цен на нефть Aramco

https://static.news.ru/photo/7f8c9316-a996-11ea-b86f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Рост цен на нефть саудовской компании Saudi Aramco с поставкой в июле может означать уверенность производителя в улучшении ситуации. Об этом сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Отмечается, что Aramco подняла цены на свою нефть. При этом наибольший рост цены пришёлся на Азию — на $5,6-7,3 за баррель. Таким образом компания отказалась от политики скидок, которую проводила ранее. Особенно значительные они были для азиатских партнёров.

Рост цен отражает уверенность Саудовской Аравии в том, что ситуация на рынке продолжит улучшаться на фоне роста спроса и ужесточения сделки ОПЕК+, — цитирует РИА Новости Мариниченко.

Как писал NEWS.ru, участники соглашения ОПЕК+, включая Россию, не станут вслед за Саудовской Аравией дополнительно снижать добычу нефти, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее Эр-Рияд заявил, что в июне сократит сверх плана 1 млн баррелей в сутки. Аналитики полагают, что королевство пытается исправить последствия развязанной им же ценовой войны, включавшей агрессивный демпинг и резкое наращивание производства в апреле.