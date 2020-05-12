Участники соглашения ОПЕК+, включая Россию, не станут вслед за Саудовской Аравией дополнительно снижать добычу нефти, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее Эр-Рияд заявил, что в июне сократит сверх плана 1 млн баррелей в сутки. Аналитики полагают, что королевство пытается исправить последствия развязанной им же ценовой войны, включавшей агрессивный демпинг и резкое наращивание производства в апреле. Что даст рынку уход дополнительных объёмов сырья, — в материале NEWS.ru.

Заявление о сверхплановом сокращении добычи последовало от министерства энергетики Саудовской Аравии, которое отдало соответствующее распоряжение нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает государственное информационное агентство SPA.

В результате общее сокращение производства нефти в Саудовской Аравии достигнет 4,8 млн баррелей в сутки по сравнению с апрелем, а уровень добычи в июне составит около 7,5 млн баррелей. Кроме того, министерство поручило Saudi Aramco постараться снизить добычу и в мае с планируемых 8,5 млн баррелей в сутки, по договорённости с покупателями сырья.

saudiaramco.com

Эр-Рияд развернул свою политику на 180 градусов, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. В апреле саудиты повышали уровень добычи и давали скидки на нефть Европе, Азии и США. Сейчас, когда отношения между партнёрами по ОПЕК+ нормализовались, они действуют ровно наоборот — уменьшили скидки и дают рынку бонус в виде дополнительного снижения производства, пояснил эксперт.

Саудовская Аравия просто исправляет ситуацию, которую сама же создала в апреле и марте, — ценовые войны и наращивание добычи. Сейчас она хочет реабилитироваться перед мировой общественностью. Одновременно это имиджевый ход — показать, что саудиты по-прежнему лидеры на нефтяном рынке. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Заявление Саудовской Аравии означает, что в июне сделка ОПЕК+ будет в силе и Эр-Рияд совместно в другими странами постарается её выполнять, отмечает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. Вместе с тем, эксперт предупреждает, что столь резкие шаги могут быть чреваты быстрой сменой курса.

Чем больше они снижают сейчас, тем более агрессивно могут потом наращивать добычу. Саудовская Аравия уже не раз демонстрировала подобный подход. Иван Манаенко директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»

Пример для подражания

В министерстве энергетики Саудовской Аравии отметили, что королевство своим шагом хочет стимулировать другие страны-экспортёры не только выполнить обязательства по сделке ОПЕК+, но и найти возможности для сверхпланового сокращения, чтобы поддержать стабильность мирового рынка нефти.

Ближайшие союзники Эр-Рияда отреагировали незамедлительно. Кувейт заявил, что в июне дополнительно снизит нефтедобычу на 80 тыс. баррелей в сутки, а Объединённые Арабские Эмираты — на 100 тыс. баррелей. В результате в первый месяц лета производство сырья в Кувейте составит порядка 2,09 млн баррелей в сутки, в ОАЭ — 2,35 млн, отмечает агентство Argus.

hutchison/Global Look Press

Между тем, шансов, что остальные участники сделки ОПЕК+ и их союзники поддержат инициативу Саудовской Аравии, немного, полагают эксперты.

Присоединились ближайшие соседи королевства, а от остальных вряд ли стоит ждать серьёзных бонусов. Другие члены ОПЕК — не такие крупные государства, не все могут себе такое позволить. Есть, конечно, Ирак, но у него, в отличие от Саудовской Аравии, сложная экономическая ситуация. Ему проявлять инициативу по дополнительному сокращению — не резон, — считает Сергей Дроздов.

То же самое, по словам эксперта, касается стран, формально не присоединившихся к соглашению ОПЕК+. От них ожидают сокращения порядка 5 млн баррелей в сутки, поскольку добыча сырья при низких мировых ценах на нефть для многих становится невыгодной.

Общее снижение производства в странах, не вошедших в ОПЕК+, будет, в первую очередь, зависеть от количества банкротств нефтяных компаний в США, считает аналитик. По его словам, сокращение на 5 млн баррелей в сутки вполне возможно, но на большее рассчитывать уже сложнее. При этом, как только ситуация нормализуется, и цены достигнут уровня $40-$50 за баррель, сланцевики опять поднимут голову, предупреждает специалист.

Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вряд ли какие-либо страны присоединятся к дополнительному сокращению, соглашается Иван Манаенко. Впрочем, такой шаг, по словам специалиста, может быть и вынужденным.

Возможно, что какой-то участник ОПЕК+ приостановит производство из экономических соображений, потому что добывать нефть при текущих ценах просто невыгодно, и выдаст это за добровольное дополнительное сокращение. При цене сырья в $25-$30 за баррель, у США становится неэффективной добыча порядка 2,5 млн баррелей в сутки. Что-то из этого обязательно уйдёт с рынка, — уверен эксперт.

По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, суточная добыча нефти в стране за период с 25 апреля по 1 мая снизилась на 200 тыс. баррелей в сутки — до 11,9 млн баррелей. С середины марта производство в Штатах упало уже на 1,2 млн баррелей.

Без России

По условиям соглашения ОПЕК+, Россия в мае и июне должна снизить добычу сырья до того же уровня, что и Саудовская Аравия — 8,5 млн баррелей в сутки. Стоит отметить, что при выполнении прежних сделок наша страна не сразу выходила на требуемый уровнь сокращения и не всегда полностью выполняла свои обязательства.

В этот раз Россия планирует снижать добычу максимально быстро. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью на онлайн-ресурсах Фонда «Росконгресс». В Минэнерго также полагают, что не все страны ОПЕК+ смогут выполнить сделку по сокращению добычи нефти на 100%.

Gazprom/Instagram.com/Global Look Press

Учитывая предыдущий конфликт с Саудовской Аравией, скорее всего Россия будет придерживаться взятых обязательств, считает Сергей Дроздов. Но на большее сокращение, по мнению эксперта, наша страна не пойдёт.

Во-первых, для России снижение производства — сложная технологическая задача. Ряд скважин после остановки уже обратно не запустится. Мы и так пошли на сделку ОПЕК+, скрепя зубами, просто потому что другого выхода не было. Во-вторых, наша страна никогда не делала столь резких шагов, как Саудовская Аравия, во всех предыдущих соглашениях по сокращению добычи, — напомнил аналитик.

Управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко также считает, что дополнительное сокращение добычи со стороны России выглядит маловероятным. По его словам, наша страна сейчас всё активнее стремится к расширению своей доли на рынке экспорта энергоносителей.

Слабая реакция

Мировые цены на нефть слабо отреагировали на заявление Саудовской Аравии о дополнительном сокращении добычи. Котировки показали небольшой рост, который, тем не менее, позволил июльским фьючерсам Brent подняться до уровня $30 за баррель.

Рост цен сдерживает непростая ситуация в мировой экономике, поясняет Сергей Дроздов.

Сейчас основной риск для нефтяных цен в том, что мировая экономика будет перезапускаться медленнее, чем предполагается. Второй риск — возможная переоценка и коррекция на американском рынке акций, что также приведёт к снижению стоимости нефтяных фьючерсов. Если на фондовых биржах США начнётся снижение, то цена барреля может опуститься к $25, — считает аналитик.

По его словам, сырьевые котировки в мае останутся в диапазоне $28-$32 за баррель Brent. Зато в долгосрочной перспективе инициатива Саудовской Аравии по дополнительному сокращению добычи поддержит нефтяной рынок.

Сырьевые цены сдерживает также риск возникновения второй волны эпидемии. Игроки рынка уже обратили внимание на новости из Китая, где в городе Ухань были выявлены новые случаи заражения коронавирусом.

Угроза второй волны, которую наблюдают в Китае и Корее, пока является лишь опасением, поскольку по факту мы видим единичные случаи заражения, отмечает Алексей Кириенко. По его мнению, наиболее актуальный риск для нефтяного рынка — это, по-прежнему, низкий спрос, а не взлёт спроса и затем новые ограничения.

Никто до конца не знает картины падения спроса, и нет уверенности в быстрых темпах его восстановления в ближайшие месяцы. Поэтому ни повышение цен для покупателей от Саудовской Аравии, ни объявленные накануне сокращения добычи от ряда стран Персидского залива не сумели отправить Brent устойчиво выше $30. Нефтехранилища заполнены и, похоже, до сих пор продолжают заполняться. Участники рынка ожидают увидеть баланс спроса и предложения в перспективе нескольких месяцев, но пока его нет. Алексей Кириенко управляющий партнёр EXANTE управляющий партнёр EXANTE

Иван Манаенко поясняет, что даже при дополнительном сокращении добычи сырья и постепенном ослаблении карантинных мер на нефтяном рынке останется профицит, объёмы которого могут составлять от 5 до 15 млн баррелей в сутки. В мае, по словам эксперта, цены будут держаться на уровне $30-$32 за баррель, в лучшем случае устремятся к $35.