Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 17:01

В ГД отреагировали на возможное снижение потолка цен на российскую нефть

Депутат Аксаков: снижение потолка цен на нефть не повлияет на экономику России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение потолка цен на российскую нефть не повлияет на экономику РФ, в том числе на кредитование и финансовое обслуживание, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, подобное решение Евросоюза может быть принято формально.

Формально ЕС может какие-то решения принять [насчет потолка цен на российскую нефть]. Какое-то влияние будет, но, на мой взгляд, они вряд ли смогут оказать существенное влияние на нашу экономику, в том числе на механизм кредитования и финансовое обслуживание, — сказал Аксаков.

Ранее стало известно, что Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против России. По словам главы внешнеполитического ведомства республики Маргуса Цахкна, Таллин требует включить снижение верхнего предела цен на нефть из РФ.

До этого сообщалось, что крупнейшая нефтяная компания Венгрии MOL рассматривает альтернативы поставкам нефти по трубопроводу из-за давления ЕС на страну. По словам вице-президента MOL Сабольча Паля, наиболее перспективным вариантом является восстановление нефтепровода из Одессы.

Евросоюз
нефть
Россия
экономика
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Притащившего гранату в рязанский бар сотрудника заключили под стражу
Милонов раскрыл, почему в Италии бойкотировали «отмену» Гергиева
Минпромторг решил поставить ценам «вилку»
Составлен список артистов РФ, которые собирали деньги для Украины
Гардероб как способ заботы о себе: почему одежда больше, чем просто вещь
«Лед тронулся»: Райкина объяснила, почему Гергиева позвали в ЕС
Схватка крысы и стаи птиц за кусок хлеба попала на видео
Не осталось даже «попок»! Малосольные огурцы хрустящие
СК показал работу следователей на месте падения дронов в Курске
Итальянский теннисист Фоньини завершил карьеру
Назван размер скидки при покупке квартиры в новостройке за наличные
«Муж отпрашивается с СВО»: отец Блиновской раскрыл детали жизни дочери
Мерц впервые высказался о ситуации со взятием на прицел самолета ФРГ
В Бердянске мужчина увел женщину в подвал и изнасиловал
Рубио связал упадок НАТО с Украиной
Трампа предупредили об одной ошибке в роли миротворца
Известного футбольного тренера приговорили к тюремному сроку
Силуанов высказался о контроле за золотодобывающими компаниями
Главу районного ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления людей
Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик
Дальше
Самое популярное
Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.