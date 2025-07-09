В ГД отреагировали на возможное снижение потолка цен на российскую нефть Депутат Аксаков: снижение потолка цен на нефть не повлияет на экономику России

Снижение потолка цен на российскую нефть не повлияет на экономику РФ, в том числе на кредитование и финансовое обслуживание, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, подобное решение Евросоюза может быть принято формально.

Формально ЕС может какие-то решения принять [насчет потолка цен на российскую нефть]. Какое-то влияние будет, но, на мой взгляд, они вряд ли смогут оказать существенное влияние на нашу экономику, в том числе на механизм кредитования и финансовое обслуживание, — сказал Аксаков.

Ранее стало известно, что Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против России. По словам главы внешнеполитического ведомства республики Маргуса Цахкна, Таллин требует включить снижение верхнего предела цен на нефть из РФ.

До этого сообщалось, что крупнейшая нефтяная компания Венгрии MOL рассматривает альтернативы поставкам нефти по трубопроводу из-за давления ЕС на страну. По словам вице-президента MOL Сабольча Паля, наиболее перспективным вариантом является восстановление нефтепровода из Одессы.