Аналитик рассказала, сколько продлится стабильность рубля

Необычно стабильное состояние рубля на биржах продлится не больше месяца, только до 6 сентября. Такой прогноз дала аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, сообщает «Российская газета».
Эксперт
Больший объём приобретений валюты снижает волатильность рубля и держит его более-менее стабильным, — сказала Бодрова.
Она отметила, что цены на нефть важны для российской экономики и её валюты. Пока баррель Brent выше $60, никаких рисков нет.
По словам Бодровой, на фоне действий Минфина вряд ли произойдёт серьёзная курсовая качка в рублёвых парах до 6 сентября. Доллар в таком случает останется в рамках 72–75 рублей, евро — в границах 86–88 рублей.
Ранее сообщалось, что россиянам выгоднее всего покупать валюту на бирже. В случае если доступ туда отсутствует, валюту можно приобрести через банковские приложения. При этом для совершения подобной сделки необходимо иметь валютный счёт.