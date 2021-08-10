Аналитик рассказала, сколько продлится стабильность рубля

Необычно стабильное состояние рубля на биржах продлится не больше месяца, только до 6 сентября. Такой прогноз дала аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, сообщает «Российская газета».

Эксперт объяснила стабильность национальной валюты действиями Минфина. Каждый месяц ведомство проводит покупки валюты, которая позже идёт в состав ФНБ. Однако в новом отчётном периоде, который начался 6 августа, Минфин выкупает валюты на 14,4 млрд рублей ежедневно. Это намного больше, чем он приобретал месяцем ранее.

Больший объём приобретений валюты снижает волатильность рубля и держит его более-менее стабильным, — сказала Бодрова.

Она отметила, что цены на нефть важны для российской экономики и её валюты. Пока баррель Brent выше $60, никаких рисков нет.

По словам Бодровой, на фоне действий Минфина вряд ли произойдёт серьёзная курсовая качка в рублёвых парах до 6 сентября. Доллар в таком случает останется в рамках 72–75 рублей, евро — в границах 86–88 рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам выгоднее всего покупать валюту на бирже. В случае если доступ туда отсутствует, валюту можно приобрести через банковские приложения. При этом для совершения подобной сделки необходимо иметь валютный счёт.