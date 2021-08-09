Россиянам рассказали, как очень выгодно купить валюту

Выгоднее всего покупать валюту на бирже. В случае если доступ туда отсутствует, валюту можно приобрести через банковские приложения. При этом для совершения подобной сделки необходимо иметь валютный счёт. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал руководитель управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян.

По словам эксперта, при покупке валюты следует обращать внимание на динамику инфляционных ожиданий, смотреть , нарастают ли они для доллара относительно менее значимых валют. Также необходимо учитывать цены на нефть.

Саркисян отмечает, что в настоящий момент падающие цены на нефть ещё не до конца отразились на валютном курсе. В этой связи хорошей точкой для входа будет момент, когда рынок ещё не до конца учёл в номинальном курсе два этих фактора.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent упала ниже $70 за баррель.