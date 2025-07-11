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11 июля 2025 в 16:31

Генерал раскрыл план побега украинских властей

Генерал Попов: Киев начал готовить эвакуацию министерств на запад Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские власти начали готовиться к эвакуации министерств из Киева на запад страны, заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с MK.RU. По его словам, правительство разослало соответствующий документ по госорганам.

По его словам, украинские чиновники сами стали публиковать данное распоряжение, так как оно не под грифом «секретно». При этом генерал отметил, что российский ВПК работает в той мере, чтобы обеспечить армию достаточным количеством боеприпасов для ударов по тылам противника.

Маховичок раскручивается. Мы накопили в арсеналах оружие, боеприпасы, у нас появилось большое количество беспилотников — больших, малых, средних. И теперь мы потихоньку берем ситуацию в свои руки, — сказал Попов.

При этом эксперт допускает, что Киев может перенести на запад не только производства, но и управленческий аппарат. Он напомнил, что филиалы госведомств уже были открыты во Львове, в Виннице, а также вблизи границы с Польшей примерно два года назад. Он считает, что там могли быть восстановлены или построены заново десятки заглубленных командных пунктов бывших армий на глубине от 10 до 50 метров.

Ранее Попов заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удары вглубь России с западных аэродромов. Он напомнил, как российские войска нанесли мощный удар по аэродрому Озерный в Житомирской области, который служил базой для хранения техники НАТО. По его словам, атака могла уничтожить значительную часть западного вооружения.

Прежде в Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ночь на 10 июля нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Также российская армия поразила инфраструктуру военного аэродрома. По данным ведомства, ВС РФ удалось достигнуть целей.

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