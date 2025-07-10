Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $112 тысяч (9,3 млн рублей), свидетельствуют данные биржи Binance. По состоянию на 19:24 мск криптовалюта превысила эту планку и достигла рекордных $112 106 тысячи (+2,7%).

Затем она ускорила рост и была зафиксирована на уровне $112,48 тысячи (+2,98%).

Ранее Московская Биржа объявила о запуске расчета и публикации собственного индекса биткоина начиная с 10 июня. Индекс, получивший код MOEXBTC, будет отражать динамику цен на криптовалюту.

Как заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, энергозатраты при майнинге биткоина сопоставимы с потреблением целых государств. По его словам, уже сейчас криптовалюта потребляет больше электроэнергии, чем вся Польша.

В конце мая исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс заявил о необходимости формирования ясных правил для развития криптовалютной отрасли в Соединенных Штатах. По его словам, США требуется «понятная регуляторная среда», чтобы обеспечить защиту прав граждан и создать условия для технологических инноваций.