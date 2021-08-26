Экономисты рассказали об инфляционном шоке в России

С начала года безостановочно растут цены на продукты и товары, а решение Центробанка по повышению ключевой ставки не изменило ситуацию. При этом рост инфляции не собирается замедляться. Об этом «Царьграду» рассказали эксперты в области экономики.

Рост цен с начала года измеряется десятками процентов. То есть нынешнее сезонное снижение цен только чуть-чуть подрезает самую верхушечку роста, который произошёл в течение года, — считает экономист Андрей Когланов.

Нужно найти баланс спроса и предложения. Для этого следует поддерживать тех производителей, которые подверглись наибольшему воздействию инфляции. Либо стоит производить большое количество товаров по низким ценам и выпустить их на рынок для того, чтобы сбить инфляцию. Однако ни на один из планов у государства нет возможностей, потому что к ним даже не готовились, отмечает эксперт.

В свою очередь меры Центробанка по увеличению ставки ни к чему не привели. Получается, что регулятор просто не умеет обращаться с инфляцией или делает это с большими изъянами, сообщает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Поэтому пришло время начать что-то менять в устройстве Центробанка, чтобы принимались правильные меры по сдерживанию инфляции, резюмировал Зубец.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, а рост экономики страны достиг допандемийного уровня.