Силуанов заявил, что экономика в России достигла допандемийного уровня

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, а рост экономики страны достиг допандемийного уровня. Об этом он сообщил во время недавней встречи министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС. Его слова приводятся на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что участники встречи выразили озабоченность из-за «расхождения траекторий восстановления в развитых и развивающихся странах», а также из-за рисков затягивания антикризисных мер, что грозит привести к перегреву экономики. Глава Минфина РФ заявил, что масштаб мировой антикризисной поддержки был чрезмерным и ведёт к увеличению инфляционного давления.

Силуанов напомнил о необходимости снижения факторов перегрева экономики, включая накопления дисбалансов, рост госзадолженности, дефицит бюджета и так далее. Коснувшись положения дел в России, он подчеркнул, что рост экономики за первые шесть месяцев 2021 года достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его.