В США поразились темпам роста экономики России

Российская экономика показывает самые высокие с 2000 года темпы роста после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом пишет Bloomderg.

Отмечается, что ВВП России во втором квартале увеличился на 10,3%, значительно выросла розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство, говорится в статье.

Экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось, — поразился экономист Скотт Джонсон.

Агентство Morgan Stanley скорректировало прогноз по росту российского ВВП, повысив его до 4,6% в 2021 году и 3,2% в 2022 году на фоне позитивных данных и устойчивым ценам на нефть.

Ранее сообщалось, что ВВП России во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года и на 1,7% — к соответствующему периоду 2019 года.

Отмечалось, что рост ВВП более чем на 10% во втором квартале был ожидаем, поскольку наиболее сильный спад российской экономики в прошлом году произошёл именно в этот период. По данным Росстата, в первом квартале 2020 года ВВП вырос на 1,4% в годовом выражении, во втором квартале спад составил 7,8%, а в третьем и четвёртом кварталах снижение замедлилось до 3,5% и 1,8% соответственно.