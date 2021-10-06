Экономист спрогнозировал мировой кризис

Экономический рост в мире достиг пика, и сейчас велика вероятность мирового кризиса. Учитывая возможную четвёртую волну коронавируса, экономист Алексей Коренев опасается, что потрясения могут оказаться тяжелее Великой депрессии в США. Об этом он рассказал для Lenta.ru.

Коренев сообщил, что фондовый рынок достиг очередного максимума и это резко увеличивает риск кризиса.

Многие серьёзные экономисты предрекают кризис, который окажется хуже, чем Великая депрессия. В частности, об этом говорит ведущий американский специалист, предсказавший кризис 2008 года. По его словам, экономический пузырь сейчас намного хуже, чем в 1929 году. Мировые рынки сильно перегреты и, как показывает опыт последних полутора лет, мы совершенно не готовы к шоковым воздействиям, начиная от отключения мессенджеров, после которого все процессы посыпались как по цепочке, — сказал Коренев.

При этом, по его прогнозу, экономические пузыри могут расти очень долго, поэтому кризис в ближайшее время не гарантирован, но когда-то он случится. Также экономист видит проблему цивилизации в создании систем без запаса прочности и резервов. В них малый сдвиг способен обрушить всё.

Наш мир строили не инженеры, а эффективные менеджеры. Сбой в работе мессенджера привёл к тому, что встало всё, вплоть до почты. Один застрявший контейнеровоз серьёзно пошатнул экономику большой части мира. И это я ещё не говорю об энергетическом кризисе в Европе, — заявил Коренев.

Ранее предприниматель, основатель Endurance lasers Георгий Фомичёв заявил, что мир находится на грани самой большой паники за всю историю фондового рынка. По его словам, к этому привёл взлёт цен на газ в Европе.