Экономист рассказал, какие льготы на самом деле положены пенсионерам в РФ

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова Руслан Абрамов рассказал, на какие льготы могут рассчитывать российские пенсионеры. Например, они не платят налоги на имущество — комнату или жилой дом, пишут «Известия».

Но эта льгота полагается только на один объект каждого вида. Также пенсионеры освобождены от уплаты налогов с некоторых доходов. Так, если бывшему работнику компания оплатила путёвку или выделила некоторую сумму денег, то налог на это начисляться не будет.

Также в последние четыре года пенсионеры могут уменьшить налог на земельный участок, который находится у них в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении. А если пенсионер построил или купил жилой дом (квартиру, комнату или долю в них), при уплате налогов он может вычесть из своих доходов расходы на покупку этого жилья, — говорит эксперт.

У пенсионеров есть льготы по транспортному налогу, но их устанавливают только власти регионов, так как он поступает в региональную казну.

Отдельные пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно в России. Работающим пенсионерам полагается право на отпуск без сохранения заработной платы.

Тем, кому за 70 лет, предоставлена возможность платить за капремонт только 50% от начисленной суммы. Людей старше 80 лет могут и вовсе освободить от этой платы.

Ранее пенсионерка из Новосибирска обратилась к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и Госдуме с просьбой выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей к 1 октября. В этот день в России отмечается День пожилого человека.