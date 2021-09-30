Пенсионеры попросили Путина о новой выплате

Пенсионерка из Новосибирска обратилась к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и Госдуме с просьбой выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей к 1 октября. В этот день в России отмечается День пожилого человека. Об этом сообщает Сиб.фм.

Петиция на Change.org за месяц набрала 103 тысячи подписей. Создавшая её Валентина Лукашева благодарит президента за прошлую выплату, но замечает, что инфляция продолжается, цены на товары не падают. Из-за этого пенсионерам приходится делить финансы между коммунальными услугами, продуктами и лекарствами.

Также осенью начало холодать, пожилым людям понадобятся тёплые вещи и дополнительные средства на содержание дач.

В Министерстве труда и социального развития уведомили , что в Новосибирском регионе не предусмотрены подобные выплаты, но ведомство подготовит бесплатные мероприятия для пенсионеров.

Ранее сообщалось, что правительство с 1 октября в честь Дня пожилого человека увеличит пенсионные выплаты и расширит льготы. Доплаты проводятся в регионах. В зависимости от места проживания пенсионеры смогут получить либо подарки, либо прибавку к пенсии.