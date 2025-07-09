Россиянам рассказали, как получить накопительную часть пенсии

Возможность забрать накопительную часть пенсии есть у женщин старше 55 лет и у мужчин от 60 лет, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, узнать размер потенциальной выплаты можно через «Госуслуги», Социальный фонд России, МФЦ или негосударственный пенсионный фонд. При этом он уточнил, что существует ограничение по сумме накопления.

Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений <...> возможно оформление ежемесячной выплаты, — уточнил экономист.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что пожилые работающие россияне получат прибавку к пенсии в размере почти 440 рублей в августе этого года. По его словам, повышенные выплаты будут приходить и в остальные месяцы.

До этого депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин заявил, что российские госслужащие могут получать пенсию в размере до 63 тысяч рублей ежемесячно. Для этого доход должен составлять 84 тысячи рублей, а рабочий стаж — 20 лет.