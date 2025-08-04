Экономист раскрыл, почему российская нефть так выгодна азиатским странам Экономист Сталь: российская нефть считается наиболее выгодным вариантом для Азии

Российская нефть по-прежнему является наиболее выгодным вариантом для азиатских стран, заявил РИА Новости эксперт по международной логистике, ВЭД и импорту Евгений Сталь. По его словам, альтернативные поставки обойдутся дороже.

Спрос на российскую нефть в Азии сейчас настолько высок, что даже снижение потолка не пугает импортеров, — отметил он.

По словам эксперта, Россия адаптировалась к западным санкциям и успешно перестроила логистические цепочки. Среди ключевых решений Сталь выделил использование «теневого флота», расчеты в альтернативных валютах и реэкспорт через третьи страны.

Кроме того, как подчеркивает экономист, азиатские государства также научились обходить ограничения. Дефицит энергоресурсов на мировом рынке лишь усиливает их зависимость от российской нефти, считает он.

Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Индия готова обойтись без российской нефти, заменив ее поставками из других стран, если США введут новые санкции. По его словам, у Нью-Дели более 40 поставщиков черного золота.