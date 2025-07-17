Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 15:23

В Индии заявили о готовности обойтись без российской нефти

Министр Пури: Индия заменит российскую нефть, если США введут санкции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индия готова обойтись без российской нефти, заменив ее поставками из других стран, если США введут новые санкции, заявил министр нефти Хардип Сингх Пури. По его словам, которые приводит Reuters, у Нью-Дели более 40 поставщиков черного золота.

Я совершенно не волнуюсь. Если что-то случится, мы с этим разберемся. Индия диверсифицировала источники поставок, и, по-моему, мы увеличили число стран, в которых раньше закупали продукцию, с 27 до 40, — отметил Пури.

По данным агентства, Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком в Индию, обеспечивая около 35% от общего объема поставок в стране. За ней следуют Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон введет против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если не будет достигнута договоренность по конфликту на Украине. По его словам, также Москве и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.

Индия
поставки
нефть
Россия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» могут изменить приговор
Крупы — это не скучно: 7 необычных блюд, которые вы еще не готовили
Эколог дал советы, как легко защитить урожай от внезапного града
Захарова оценила «карман» Зеленского
Житель Краснодарского края угрожал полицейским в чате и попал в наручники
Раскрыто, сколько будет стоить нефть при отказе Индии от поставок России
«Ничего святого»: военкор об обмене пленных на мертвых советских солдат
В МИД России раскрыли, что Запад готовит для Молдавии
Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел»: что известно, сюжет, актеры
Журналисты нашли связь Дурова с фашистами
Рада одобрила назначение нового главы Минобороны Украины
Осужденный за хищение генерал должен выплатить многомиллионную компенсацию
Раскрыт масштаб падения спроса на новостройки в Москве
В США предрекли обрушение мировой экономики
Warner Bros. построит школу на съемочной площадке
Суд лишил генеральского звания фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот»
Раскрыты подробности о жизни семьи, где отца осудили за изнасилование детей
Володин возмутился перечнем профессий, для которых не нужен русский язык
Трихолог объяснила, почему так вредно распылять духи на волосы
Захарова назвала ответственных за гибель ребенка в Курске
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.