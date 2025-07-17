В Индии заявили о готовности обойтись без российской нефти Министр Пури: Индия заменит российскую нефть, если США введут санкции

Индия готова обойтись без российской нефти, заменив ее поставками из других стран, если США введут новые санкции, заявил министр нефти Хардип Сингх Пури. По его словам, которые приводит Reuters, у Нью-Дели более 40 поставщиков черного золота.

Я совершенно не волнуюсь. Если что-то случится, мы с этим разберемся. Индия диверсифицировала источники поставок, и, по-моему, мы увеличили число стран, в которых раньше закупали продукцию, с 27 до 40, — отметил Пури.

По данным агентства, Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком в Индию, обеспечивая около 35% от общего объема поставок в стране. За ней следуют Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон введет против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если не будет достигнута договоренность по конфликту на Украине. По его словам, также Москве и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.