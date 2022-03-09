Экономист объяснил, почему США ввели санкции против российских нефти и газа

США практически не зависят от российских нефти и газа, в торговле между странами присутствуют более важные товары, поэтому Вашингтон с лёгкостью вводит санкции против топлива РФ, считает экономист Станислав Митрахович. По его словам, Соединённые Штаты во многом зависят от российских поставок титана и урана, пишет «Экономика сегодня».

В США нет критической зависимости от РФ по нефти и газу, в нашем товарообмене присутствуют более значимые направления. Например, обогащённый уран, который производится в России для американского рынка, по этому направлению Вашингтон ограничений не ввёл, — отметил Митрахович.

Он подчеркнул, что для России гораздо большую значимость играют европейский и азиатский рынки. Митрахович подчеркнул, что Россия никогда не была основным поставщиком топлива в США, равно как и американцы никогда не были наиболее значимыми для РФ покупателями. По словам экономиста, Штаты начали закупать российскую нефть в качестве замены венесуэльской.

Накануне издание The Hill опубликовало статью, в которой говорится, что США смогут пережить прекращение импорта российской нефти и газа, но это почти наверняка нанесёт им огромный финансовый ущерб. Российские энергоресурсы составляли свыше 8% от всего американского импорта нефти и нефтепродуктов, отказ от них повлечёт значительное повышение цен, пока они не будут заменены поставками энергоносителей откуда-то ещё.