Цены на нефть падают на фоне новой вспышки коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/d95d3a00-bcf4-11ea-89a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: NYSE/facebook.com

Быстрый рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в США стал причиной опасений трейдеров за перспективы спроса на нефть. Из-за этого утром 3 июля цены на топливо незначительно снижаются.

В США 2 июля зафиксировали более 50 тысяч новых заражений, причём большинство из них случились в южных штатах, которые считаются одними из главных потребителей бензина в стране. Это и вызывает беспокойство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экспертов AxiCorp.

К 08:00 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на $0,43 (1%), до $42,71 за баррель, по сравнению с закрытием предыдущей сессии, в ходе которой контракты подорожали на $1,11 (2,6%), до $43,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились в цене на $0,4 (0,98%) — до $40,25 за баррель. Днём ранее они также росли в цене, которая увеличилась на $0,83 (2,1%), до $40,65 за баррель.

Агентство отмечает, что, по мнению экспертов, рост цен на топливо будет сдерживаться, пока существует риск введения новых ограничений из-за коронавируса.

Нефтяные котировки обрушились на 30% 9 марта и с тех пор не поднялись до прежних показателей. Причиной послужил отказ РФ принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи из-за коронавируса. В ответ Эр-Рияд стал увеличивать объёмы добычи и предлагать весомые скидки при продаже своей нефти.

Страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля заключили новое соглашение о сокращении добычи. Согласно ему, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крупнейшие нефтяные компании КНР собираются создать группу для совместных покупок углеводородов, в том числе у РФ. Речь идёт о гигантах China Petroleum & Chemical, PetroChina, Cnooc и Sinochem Group. Предварительный вариант документа поддержали правительство Китая и профильные ведомства, пишет агентство Bloomberg.