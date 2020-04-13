После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ наконец-то официально достигли всех необходимых договорённостей. Итоговые цифры практически не отличаются от тех, что озвучивались ранее, однако вопрос с Мексикой на первое время будет считаться решённым. Подробности — в материале NEWS.ru.

Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей.

Сделка будет длиться два года с возможностью как досрочного её прекращения, так и пролонгации. Её старт объявлен на 1 мая 2020 года. Стороны вели переговоры по ней с 9 по 12 апреля включительно с перерывом на встречу энергетической G20. Всего в сделке будут участвовать 23 страны ОПЕК+, а другие государства, как, например, США и Канада, тоже заявили о снижении добычи, хотя формально к сделке отношения не имеют.

Снижение добычи на 9,7 млн баррелей продолжится с мая по июнь включительно, во втором полугодии добыча упадёт на 7,7 млн, а с 1 января 2021 года и до завершения сделки в мае 2022-го — на 5,8 млн баррелей.

Мы объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн баррелей со стороны членов ОПЕК+ с 1 мая, — написал в своем микроблоге в Twitter глава Минэнерго Кувейта Халид аль-Фадыль.

При этом Саудовская Аравия совместно с Кувейтом и ОАЭ решили сократить добычу на дополнительные 2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил иранский министр нефти Бижан Зангане. Страны G20 берут на себя урезание добычи на 3,7 млн баррелей. Общее сокращение составит 15,4 млн баррелей, однако оно может быть доведено и до 19 млн, не исключают источники.

Со своей стороны Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда за «прекрасную сделку» по нефти. Он подчеркнул, что договорённость ОПЕК+ «сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергосекторе США» и стабилизирует мировые финансовые и энергетические рынки.

Такой ситуации не было никогда — три года назад предложение превышало спрос на 3 млн баррелей в сутки, а сейчас — уже на 20 млн баррелей из-за падения спроса, — заявил глава Минэнерго России Александр Новак, отметив важность участия в переговорах крупных производителей из стран G20.

Россия берёт на себя снижения на 2,5 млн баррелей, базой будет служить добыча 11 млн баррелей. Таким образом, сокращение превысит 22%.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские компании к такому раскладу по добыче готовы, уверен Новак. Он сказал, что находится в постоянном контакте с производителями.

Компании смогут провести определённые мероприятия технического, технологического характера, которые позволят достигнуть им тех показателей, которые берёт на себя РФ, — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Между тем совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун назвал данное соглашение «Брестским миром», признав, что без него России пришлось бы снизить добычу до 50%.

Это было бы ковровое закрытие (скважин). Добыча бы упала гораздо больше. У нас не было бы возможности отгружать нефть, кроме как на собственные заводы, — заявил он РБК.

Основным камнем преткновения сделки стала Мексика, которая была не согласна снижать добычу на 400 тысяч баррелей. При этом Эр-Рияд настаивал именно на таких цифрах, в противном случае саудиты готовы были прекратить переговоры. В дело вмешался Дональд Трамп, пообещавший помочь Мексике в снижении и обещавший взять на себя большую часть по снижению.

В итоге министр энергетики Мексики Росио Нале подтвердила участие страны в сделке ОПЕК+.

Мексика благодарит за поддержку стран ОПЕК на чрезвычайной встрече. Единогласное соглашение приведёт к снижению нефтяной «платформы» на 9,7 млн, — написала она в Twitter.

Всего Мехико сократит добычу в мае-июне на 100 тысяч баррелей в сутки. При этом пока что нет ясности, что будет после этого периода, так как данный вопрос на встрече не обсуждался.

Сделку ОПЕК+ можно с уверенностью назвать сбалансированной, она отвечает интересам всех стран. Brent к 8:15 мск растёт на торгах в понедельник на 4%, до $32,7, WTI поднимается на 4,3%, до $23,7. Эксперты уверены, что прежнего возврата к мартовским $22 за бочку больше не будет. В ближайшее время стоимость чёрного золота может достигнуть $40 и закрепиться на этой отметке. Без сделки достижение этих показателей было бы невозможным.