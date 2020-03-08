Фото: drpepperscott230 /pixabay.com

Акции саудовской корпорации Saudi Aramco по итогам воскресных торгов упали ниже цены IPO. Это произошло впервые с момента выхода нефтяной госкомпании на биржу в декабре.

По данным биржи Tadawul, торги завершились на отметке 30 риялов ($8) за акцию. Стоимость ценных бумаг компании упала на 9,1%. Как ранее писал NEWS.ru, Saudi Aramco начала подготовку к листингу...