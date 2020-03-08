Стоимость нефти марки Brent резко обрушилась на треть, до $31,43 за баррель, после распада сделки ОПЕК+. Такие данные появились в первый день начала торгов. Об этом
Данные приводятся на на 01.02 (по московскому времени. — NEWS.ru). К 01.23 Brent отыграла часть падения и торгуется по 35,6 доллара (падение на 21%). По состоянию на 01.02 цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI обвалилась и достигла 30,30 доллара за баррель. В 01.23 стоимость достигает 32,9 доллара, — приводит данные торгов агентство.
Стоимость нефти марки Brent не падала ниже $34 за баррель с февраля 2016 года,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в ЛУКОЙЛе заявили о потери России от $100 млн до $150 млн в день после разрыва сделки с ОПЕК+. А в «Роснефти» назвали мазохизмом участие России в соглашении ОПЕК+. В нефтяной компании пояснили, что участие в сделке ОПЕК+ бессмысленно для России при условии частичного замещения дешёвой арабской и российской нефти дорогой американской.
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