Bloomberg: крупнейший потребитель нефти в мире может появиться в Китае

https://static.news.ru/photo/d794204c-b9ef-11ea-b4ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rong Bo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупнейшие нефтяные компании КНР собираются создать группу для совместных покупок углеводородов, в том числе у РФ. Речь идёт о гигантах China Petroleum & Chemical, PetroChina, Cnooc и Sinochem Group.

Предварительный вариант документа поддержали правительство Китая и профильные ведомства, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По информации журналистов, компании хотят объединиться и подать коллективную заявку на приобретение нефти российских и африканских марок.

Ведущие предприятия КНР владеют перерабатывающими заводами, ввозящим в Поднебесную свыше 5 млн баррелей в день. Это почти пятая часть совокупной добычи стран ОПЕК. Теоретически китайские корпорации могут превратиться в крупнейшего покупателя углеводородов на планете.

По предварительным данным, Пекин может начать реализацию плана в июле 2020 года. Речь идёт о закупке сырья российского сорта ESPO (трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан» — ВСТО). Если эксперимент окажется удачным, то КНР позволит войти в состав объединения предприятиям, не принадлежащим государству.

Стоимость нефти 29 июня значительно снизилась на фоне опасений, связанных с вероятностью второй волны коронавируса в ближайшее время и влиянием эпидемиологической ситуации на спрос. Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 1,88%, до $40,18 за баррель, августовских — на 2%, до $40,2. Светлая техасская нефть WTI с поставкой в августе подешевела на 2,21%, до $37,64 за баррель. Отмечается, что на цену сырья влияет и рост запасов нефти в США вкупе с возобновлением роста добычи.

Нефтяные котировки обрушились на 30% 9 марта и с тех пор не могут подняться до прежних показателей. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение о сокращении добычи. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года.

Ранее зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что на данный момент цены на нефть сбалансированы и сохранятся на текущих уровнях. Средняя цена на Urals в мае, по данным Минфина, составила $31,03 за баррель. В апреле она составляла $18,22 за баррель. Стоимость нефти в мае 2020 года оказалась в 2,3 раза ниже, чем в мае прошлого года ($70,93 за баррель), писал NEWS.ru.