Россиянам рассказали, бежать ли в обменники за долларами и евро В «Альфа-Групп» не советуют скупать дорожающие доллары и евро в обменниках и на бирже

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Покупать доллары и евро на их пиковых значениях на бирже и в обменниках в надежде подзаработать не следует, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко при этом допускает ослабление доллара и евро на уровне до 30% от нынешних уровней. Правда, эта коррекция может произойти как за несколько дней, так и за несколько месяцев.

Инвестировать на пиковых значениях в иностранную валюту, к тому же токсичную, — это вряд ли хорошая идея. После резкого роста доллара и евро стоит ожидать коррекцию — до 30% от нынешних уровней, — заявила Проценко.

Она подчеркнула, что высокая волатильность — это хлеб спекулянтов и на движении валютного рынка уже заработали трейдеры и инвесторы.

Покупать валюту для спекулятивных целей сейчас точно не следует, соглашается экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. По ее словам, рубль сильно ослаб за последние месяцы, и если человек не является профессиональным участником рынка и ежедневно не следит за курсами, то бежать за валютой, если в этом нет острой необходимости, не нужно. Но для тех, кто едет в отпуск, все же имеет смысл покупать валюту сейчас, считает она.

Орлова допускает, что до конца следующей недели доллар может вырасти до 95 рублей и на этом уровне на какое-то время стабилизироваться. По прогнозу Гузель Проценко, в июле для доллара открыта дорога к 100 рублям, а для евро краткосрочной целью является отметка в 110 рублей.

Ранее курс доллара на Московской Бирже поднялся выше 94 рублей, достигнув очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем на два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии. При этом курс евро впервые с марта 2022 года преодолел отметку в 100 рублей. На данный момент курс доллара немного скорректировался, до 91,79 рубля, а евро — до 99,94 рубля.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль ослабляется во многом под влиянием внешней торговли, но его плавающий курс является благом для экономики РФ, а попытки повлиять на это грозят девальвацией.