Доллар подорожал сразу на три рубля Курс доллара на МосБирже поднялся выше 94 рублей впервые за 1,5 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на Московской Бирже поднялся выше 94 рублей, свидетельствуют данные торгов. Американская валюта таким образом достигла очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии.

По состоянию на 10:42 доллар США торговался на МосБирже по 94,0320 рубля. Перед этим курс американской валюты также превысил 93 рубля впервые с 28 марта 2022 года.

Курс евро уже в начале торгового дня на МосБирже поднялся выше 100 рублей, достигнув трехзначного значения также впервые с прошлогоднего марта. Европейская валюта в ходе торгов 6 июля продолжала расти и уже в 10:00 преодолела планку в 101 рубль.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала плавающий курс рубля благом. По ее словам, курс меняется под влиянием внешней торговли, так экономике легче абсорбировать внешние шоки.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов назвал ослабление рубля плановым. Экономист утверждает, что серия девальваций была анонсирована еще на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Колташова, тогда на ПМЭФ прозвучала идея ослабить курс национальной валюты до 80–90 рублей за доллар и до 100 рублей — за евро.