Экономист назвал неочевидную причину ослабления рубля Экономист Колташов назвал запланированным снижение курса рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тенденция к ослаблению российской валюты была запланирована, заявил в беседе с «Радио 1» экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Он назвал результатом серии плановых девальваций ситуацию, когда 5 июля на торгах Мосбиржи курс евро достигал максимального с 29 марта прошлого года показателя в 98,31 рубля.

Рубль в последнее время сдал слишком много позиций по отношению к западным валютам. Это было анонсировано еще на ПМЭФ, когда в качестве «замечательной идеи» предлагалось ослабить рубль до оптимального курса 80-90 рублей за доллар, а евро — до 100 рублей. Суммарное ослабление рубля оценивается примерно в 75%, — отметил Колташов.

Он выразил уверенность, что если бы государство обязало компании-экспортеры продавать валютную выручку, то такого ослабления курса национальной валюты не произошло бы. Однако в результате возникла ситуация поддержания рентабельности экспортеров.

Такое изменение курса оказалось сильно пролоббировано, у него нашлось много сторонников в верхних эшелонах власти. Мы не слышали каких-то заявлений о том, что надо срочно это остановить, что это проблема. Это, конечно, плохо, с точки зрения репутации российской валюты, но это произошло. <...> Это просто очередной этап продолжающего много месяцев ослабления рубля, — высказал мнение эксперт.

Он также подчеркнул, что создавшееся курсовое соотношение демотивирует внутреннего покупателя и обещает инфляцию. В связи с этим экономист делает вывод, что с рублем «нужно осторожно работать».

Ранее генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко спрогнозировала подорожание импортных товаров в России более, чем на 10-20% из-за падения курса рубля.