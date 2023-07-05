Стало известно, насколько подорожают импортные товары из-за падения рубля «Альфа-Форекс»: импортные товары могут подорожать больше, чем на 10-20% из-за падения рубля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Импортные товары в России могут подорожать больше, чем на 10-20% из-за падения курса рубля, заявил генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, отвечая NEWS.ru на вопрос о том, как подорожают товары в случае роста курса доллара до 100 рублей. По мнению эксперта, это возможно уже в ближайшие месяцы.

Подорожание импортируемых товаров станет неизбежным. Особенно будут затронуты товары, зависимые от импорта и долларовых цен, такие как электроника, автомобили, медицинские препараты, одежда и обувь. Подорожание будет в зависимости от доли валютных затрат в общей стоимости товара, но можно ожидать увеличения цен на 10-20% или даже больше, — сказал Проценко.

На данный момент курс доллара на МосБирже равен 90,5 рубля, евро — 98,8 рубля, юаня — 12,5 рубля.

Ранее сообщалось, что очередная волна ослабления рубля началась после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Если вечером в пятницу, 23 июня, рубль на МосБирже даже немного укрепился к предыдущим дням, и курс доллара равнялся 84 рублям, то в начале торгов в понедельник доллар и евро резко выросли. Курс доллара в моменте поднимался выше 87 рублей впервые с марта 2022 года, достигнув 87,23 рубля, а курс евро доходил до 95,28 рубля, курс юаня — до 12 рублей.