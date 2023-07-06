Курс евро достиг 100 рублей Курс евро на Мосбирже впервые с марта 2022 года достиг 100 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале торгового дня на Московской бирже курс евро впервые с марта 2022 года преодолел отметку в 100 рублей, следует из данных торговой платформы. Пиковое значение составило 100,11 рублей.

Доллар также продемонстрировал рост, прибавив 1%, и достигал уровня выше 92,5 рублей. По состоянию на 7:30 утра курс евро составлял 100,05 рублей, а доллар обменивался по 92,33 рубля.

С начала недели обе валюты подорожали почти на три рубля, а за последний месяц — более чем на десять рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что очередная волна ослабления рубля началась после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Если вечером в пятницу, 23 июня, рубль на МосБирже даже немного укрепился к предыдущим дням и курс доллара равнялся 84 рублям, то в начале торгов в понедельник доллар и евро резко выросли по отношению рублю. Курс доллара в моменте поднимался выше 87 рублей впервые с марта 2022 года, достигнув 87,23 рубля, а курс евро доходил до 95,28 рубля, курс юаня — до 12 рублей.

Ранее генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко спрогнозировала подорожание импортных товаров в России более, чем на 10–20% из-за падения курса рубля.