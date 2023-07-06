Набиуллина сочла благом плавающий курс рубля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Рубль ослабляется во многом под влиянием внешней торговли, но его плавающий курс является благом для экономики РФ, а попытки повлиять грозят девальвацией, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России. Она отметила, что нынешняя денежно-кредитная политика России эффективна. Трансляция выступления доступна на сайте форума.

Если сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то в сравнении с пиком прошлого года он упал в пять раз. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется, но плавающий курс — это благо, он позволяет внешние шоки легче абсорбировать экономике, — отметила глава ЦБ.

Она призвала не выдумывать теории заговора об ослабленном рубле в интересах бюджета.

Курс доллара сегодня на Московской Бирже поднялся выше 94 рублей, свидетельствуют данные торгов. Американская валюта таким образом достигла очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем на два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии.

Ранее NEWS.ru писал, что очередная волна ослабления рубля началась после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». При этом генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко спрогнозировала подорожание импортных товаров в России более чем на 10–20% из-за падения курса рубля.