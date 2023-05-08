Пришел большой счет за ЖКХ: как сделать перерасчет — все случаи Добиться снижения платы за «коммуналку» на самом деле просто

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После зимы многим пришли гигантские счета за отопление. А у тех, кто платит по общедомовым счетчикам за воду, и вовсе есть очень много поводов для перерасчета. Снизить сумму в платежках за услуги ЖКХ могут и те, кто в мае уезжает на всё лето из городских квартир на дачу. NEWS.ru расскажет, в каких случаях у россиян есть право на перерасчет за коммунальные услуги.

За какие коммунальные услуги можно получить перерасчет

Пересчитать плату за коммунальные услуги могут как по заявлению конкретного жильца, так и по решению поставщика ресурсов, управляющей компании или товарищества собственников жилья.

Сумма в платежке после перерасчета тоже может как вырасти, так и уменьшиться. И если россиянин заплатит по платежке больше, чем нужно, то деньги, к сожалению, не вернут. Но в следующий раз сумма в квитанции будет меньше. Если же вы недоплатили за коммунальные услуги, то в следующей квитанции сумма будет больше.

При этом не всё можно пересчитать — к примеру, жилищные услуги, которые предоставляет управляющая компания, пересчитать нельзя. Зато можно изменить итоговые счета за электричество, отопление, поставку газа и воды, водоотведение и вывоз мусора.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно ли сделать перерасчет в случае отъезда

Всегда удобнее, когда в квартире уже стоят счетчики на холодную и горячую воду, газ и электричество. Если это уже сделано, оплата будет начисляться по тарифам и лишнего во время отъезда в отпуск или командировку начислить не должны. Другое дело, когда плату рассчитывают по общедомовому тарифу.

В этом случае уменьшить сумму в квитанции могут лишь те, у кого счетчики нельзя установить по техническим причинам и если квартирантов не было дома больше пяти полных суток (дни отъезда и дни возвращения не считаются). Пересчитать суммы платежей можно за горячее и холодное водоснабжение, газ, свет, водоотведение и вывоз мусора.

Если вы знаете о своем отъезде заранее, стоит предупредить управляющую компанию, и перерасчет сделают в течение пяти рабочих дней. Если же отъезд случился внезапно или просто нет времени на улаживание вопросов с управляющей компанией, можно сделать перерасчет в течение 30 календарных дней после возвращения.

Максимальный срок временного отсутствия длится до полугода. Если человек отсутствовал дольше, заявление нужно подавать повторно. Чтобы получить перерасчет, нужно подать заявление и документы, которые подтвердят, что вы не проживали какое-то время дома. Это могут быть чеки из отеля, путевки, авиабилеты, приказ с места работы о направлении в командировку, справка от лечебного учреждения, копии страниц загранпаспорта и другие документы. Чтобы не было отказа в перерасчете, в этих документах (например, из отеля) просите проставить регистрационные номера, подписи, даты и печати.

Если человек выезжает за границу и документы есть только на иностранном языке, нужно сделать перевод. Необходимо помнить, что перерасчет можно произвести только при отсутствии просрочек и долгов по ЖКХ. В противном случае нужно будет сначала погасить все долги и оплатить пени.

Когда можно сделать перерасчет при перерывах в снабжении

Перерывы в подаче электричества или воды могут случаться из-за различных работ или после аварий. Но мало кто знает, что эти перерывы не могут быть выше тех или иных нормативов. Если же норматив превышен, можно требовать перерасчет.

Для электричества допустимым считается отключение не дольше чем на 2 часа, если существует два независимых источника питания. Если такой источник только один, возможно отсутствие электроснабжения до суток.

Фото: shutterstock.com

В подаче отопления все перерывы в сумме не могут составлять больше 24 часов за месяц. Единовременные перерывы зависят от температуры внутри жилых помещений. Чем теплее в помещении, тем дольше может быть перерыв. При температурах от +12 °С нормальным будет считаться перерыв до 16 часов, при +10–12 °С — восемь часов. Если температура и того ниже — около +8–10 °С — остановить подачу отопления могут только на четыре часа.

Газ могут отключать только на четыре часа в общей сложности за месяц.

Холодную воду допустимо отключать на четыре часа единовременно, но за весь месяц перебои не могут длиться более восьми часов. И даже если случилась авария, перерывы должны быть именно такими. Для горячей воды допустимы те же четыре часа подряд и восемь часов за месяц, но при аварии на тупиковой магистрали перерыв может составить до суток. Также предусмотрено ежегодное 14-дневное отключение горячей воды в рамках профилактических и ремонтных работ.

Для канализации допускается перерыв до четырех часов за раз и восьми часов за месяц, при этом даже при аварии перебои не должны превышать эти сроки.

При вывозе мусора максимальный перерыв зависит от среднесуточной температуры на улице. В теплую погоду (от +5 °С градусов и выше) коммунальные службы могут приостановить утилизацию мусора максимум на сутки. Если на улице холоднее (от +5 °С и ниже), перерыв может составить 48 часов. Однако за месяц все перерывы не могут превышать 72 часов.

Можно ли сделать перерасчет при некачественно оказанных услугах

Если вода из крана мутная, грязная или резко пахнет хлоркой, скорее всего, она не соответствует санитарным нормам. Температура горячей воды должна составлять 60–75 °С. Допустимы отклонения в ночное время (с 00:00 до 05:00) не более чем на 5 °C и в дневное время (с 05:00 до 00:00) не более чем на 3 °C.

Если температура еще ниже, можно звонить в УК или Госжилинспекцию и просить зафиксировать это для перерасчета.

Для отопления тоже существуют требования по температуре в помещениях и давлению внутри системы. Отклонения по температуре в некоторых случаях допустимы. Так, не считается нарушением превышение в 4 °С, снижение температуры по ночам (с полуночи до 5 утра) на 3 °С. А вот днем в жилых помещениях холоднее становиться не должно. В холодное время температура в жилых комнатах не должна быть ниже 18–24 °С, на кухне­, в ванной и туалете — 18–26 °С, в кладовой — 12–22 °С. В теплое время года температура в жилых комнатах должна быть на уровне 20–28 °С. Для остальных помещений летом норма не применяется.

Для газа нормативным считается давление 0,0012–0,003 МПа, допускается отклонение в пределах 0,0005 МПа.

Перерасчет при льготах

Право на льготы при оплате услуг ЖКХ может быть у пенсионеров, инвалидов, ветеранов ВОВ и других категорий граждан. Льготы оформляются в управлении соцзащиты, его специалисты должны передать все данные в организации, которые рассчитывают «коммуналку». Если же по квитанции пришла полная сумма, нужно предоставить управляющей компании документы о льготах.

Перерасчет при уменьшении числа жильцов

В этом случае в УК нужно предоставить заявление и документ, доказывающий тот факт, что человек больше там не проживает. Это могут быть свидетельство о разводе, о смерти, прописка по иному адресу.

Проблемы со счетчиками и подключением к сетям

Если проверяющие обнаружили поврежденные пломбы или какие-то другие признаки воздействия на приборы учета, собственнику жилья могут начислить дополнительную плату не больше чем за три месяца, которые предшествовали проверке.

Какие документы нужны для перерасчета за услуги ЖКХ

Для перерасчета за услуги ЖКХ потребуется в первую очередь заявление. И тут строгих требований нет, его можно писать в свободной форме, банально взяв примеры из интернета. Подать документы можно по почте, оформив заказное письмо с уведомлением о доставке. Или принести в управляющую компанию самим, но попросив проставить на копии заявления регистрационный номер, подпись, печать и дату.

Также нужно предоставить в УК акт, подтверждающий наличие технических причин, которые не позволяют установить счетчик в квартире (если проблема возникла из-за начисления лишних платежей по общедомовому счетчику). Или другие документы, если это касается временного отъезда, льгот, некачественных услуг, перерывов в снабжении и т. п., о чем уже говорилось выше.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подать заявку можно в МФЦ или в местную УК, из которой приходят счета. Перерасчет часто оформляют в течение пяти рабочих дней.

Что делать, если отказали в перерасчете за услуги ЖКХ

Если вы получили отказ в перерасчете за услуги ЖКХ, но считаете, что всё оформлено по правилам и с подтверждающими документами, можно подать жалобу в Госжилинспекцию или иск в суд. Для этого нужно иметь письменный отказ в перерасчете.