В ГД перечислили нововведения для собственников жилья с 1 марта Депутат Разворотнева: с 1 марта начнут проводить перерасчет платы за коммунальные услуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с 1 марта начнут проводить перерасчет платы за коммунальные услуги при отсутствии собственника в квартире более пяти суток, рассказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Помимо того, с марта начнут проводить перерасчет платы за коммунальные ресурсы по общедомовым нуждам по приборам учета, а также вступит в силу запрет на получение данных из Росреестра без согласия их правообладателей, сообщила парламентарий.

Вступают в силу правила предоставления коммунальных услуг, которые позволяют осуществлять перерасчет платы за ТКО, если собственник не находится в жилом помещении более пяти суток. Изменения долгожданные, но недостаточные. Остается много вопросов, как быть тем собственникам, которые проживают в помещении и зарегистрировали там ИП, — заключила Разворотнева.

Депутат пояснила, что запрет на получение данных из Росреестра без согласия их правообладателей осложнит проведение общих собраний собственников и заключение договоров с управляющими компаниями и сервисными организациями. Также парламентарий уточнила, что перерасчет платы за коммунальные ресурсы раньше проводился по нормативам, тогда как с 1 марта его будут проводить по новой формуле.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова ранее напомнила, что с начала 2023 года в России меняется принцип оплаты общедомовых нужд. По ее словам, если раньше нужно было платить по нормативу, то теперь — по фактическому потреблению, которое фиксирует домовой прибор учета.