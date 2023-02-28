«Сюрпризы» ЖКХ и новые ПДД: что изменится в жизни россиян с 1 марта Весной 2023 года нас ожидают новшества в сфере ЖКХ, транспорта и другие

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Квитанция за услуги ЖКХ

В марте 2023 года в РФ изменятся правила дорожного движения, а в сфере ЖКХ жильцов подстерегают самые неожиданные «сюрпризы» — как приятные, так и не очень. Изменится с марта и порядок обращения с персональными данными, подорожают табачные изделия, а в ряде регионов некоторые лекарства можно будет купить по электронным рецептам. NEWS.ru подробно рассказывает о том, как изменится жизнь россиян с 1 марта 2023 года.

Начинают действовать ПДД для самокатов

Одним из самых обсуждаемых нововведений первого дня весны стали изменения в правила дорожного движения (ПДД) и другие нормативные акты, которые вводят понятие «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут относиться электросамокаты, гироскутеры и моноколёса. Их обладателям будет разрешено перемещаться по велосипедным или велопешеходным дорожкам, либо, если таковых нет, — тротуарам. Если таковых не имеется, на СИМ можно перемещаться по обочинам.

В случае если нет ни дорожек, ни тротуаров, пользователям СИМ, но только тем, кому старше 14 лет, позволят использовать правый край проезжей части или обочину. Но при условии, что на самокате, гироскутере или моноколесе имеется красный фонарь сзади, белый спереди, а также тормоза. При этом выезжать можно только на ту проезжую часть, где установлен скоростной режим не более 60 километров в час. Однако при езде по велодорожкам, тротуарам и велопешеходным зонам скорость СИМ не должна превышать 25 километров в час.

Нововведения предусматривают и весовые ограничения используемых средств передвижения — масса СИМ не должна превышать 35 килограммов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Люди катаются на электросамокатах

Как заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, нововведения не изменят ситуацию «концептуальным образом», а силовики не будут бегать за электросамокатами:

Да нет, не будет, конечно, полиция гоняться за ними по паркам, по тротуарам, догонять, измерять их скорость. Не ставится такой цели, в конце концов.

Для водителей городского транспорта вводятся ограничения

Помимо этого, 1 марта в ПДД появятся и другие изменения. Например, автовладельцам нужно будет останавливаться за общественным транспортом, на котором зажглось табло «Внимание, пассажир» в случае высадки людей на проезжую часть. Продолжить движение водитель сможет только тогда, когда это табло погаснет. Автобусам, которые не оборудованы ремнями безопасности, запретят ездить по загородным дорогам быстрее 70 километров в час.

Для водителей городского общественного транспорта с 1 марта 2023 года вводятся дополнительные ограничения. К управлению трамваями, троллейбусами, автобусами, внеуличным транспортом и легковым такси будут допущены только при отсутствии неснятой или непогашенной судимости, а также если ранее они были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Работники, не являющиеся гражданами РФ, наряду со справкой об отсутствии судимости будут обязаны предоставить работодателю аналогичный документ, выданный органом другого государства. Если рабочие-мигранты не смогут получить на исторической родине такую бумагу, работодатели в РФ их уволят.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Электробус на зарядной станции

Работодатель будет обязан уничтожать персональные данные сотрудников

Творческим работникам (сотрудникам СМИ, кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, цирков, театров, театральных и концертных организаций) на период простоя не по своей вине с 1 марта будет гарантирован минимальный заработок. Размер и порядок оплаты будет необходимо закрепить в коллективном и трудовом договоре, а также локальных нормативных актах. Выплата не может быть меньше оклада или ставки по тарифной сетке, а также установленного федеральным законом МРОТ, пропорционально рассчитанного указанному времени вынужденного простоя.

С марта вступают в силу поправки реформы трансграничной передачи персональных данных. Под такой передачей, в частности, будет подразумеваться отправка за пределы РФ документов, содержащих персональные данные, по электронной почте или предоставление доступа к ним по другим каналам. Сюда это относится обработка или хранение данных с использованием зарубежного сервиса (например, Google таблицы) или хранение на каком-нибудь облачном сервере, находящемся за границей.

По новому порядку в таких случаях необходимо получить согласие субъекта персональных данных на это. При этом компании, использующие трансграничную передачу персональных данных, должны были направить соответствующее уведомление в Роскомнадзор.

Кроме того, с марта организации будут обязаны удалить персональные данные человека по его первому требованию, составить акт об уничтожении и выгрузить данные из журнала регистрации. Электронные акты об уничтожении персональных данных придётся хранить три года будут — они равнозначны документам на бумажном носителе.

Если работодатель не заблокирует или не уничтожит персональные данные сотрудников, то его ждут штрафы до 90 тысяч рублей для юридических лиц, 40 тысяч — для ИП и 20 тысяч — для должностных лиц.

Финансово-кредитным организациям, госкомпаниям и госорганам запретят использовать для передачи информации о движении денежных средств и активов зарубежные мессенджеры. Это распространяется на платежные документы, личные данные клиентов, переводы и иные операции со счетами.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Россиянам придется платить за отопление подъездов

В первый день весны вступает в силу постановление кабмина, которое позволит проводить перерасчёт платы за вывоз твердых бытовых отходов при временном отсутствии собственника. Например, если владелец квартиры или дома отсутствовал более пяти суток, не считая дней отъезда и приезда, он получит право обратиться с заявлением в управляющую компанию для перерасчёта. К документу надо приложить транспортные билеты или путёвку, которые доказывают его отсутствие по месту жительства в заявленный период.

Помимо этого, жителей многоквартирных домов ждёт «небольшой сюрприз»: в расчётах на общедомовые нужды будет учитываться тепло, которое идёт не только на отопление квартир, но и общих помещений (чердак, подъезд или подвал, даже если там нет тепловых коммуникаций). Нормативы будут пересматриваться раз в пять лет или после проведения капремонта и изменения энергопотребления дома. Из-за этого ежемесячные платежи россиян могут вырасти.

Помимо отопления, новые нормативы расчётов общедомовых нужд коснутся электричества, водоснабжения, водоотведения и опрессовки труб.

Если раньше норматив формировался исходя из мощности подключаемого оборудования и удельных расходов ресурсов, то теперь за основу будут брать показания счётчиков в домах с такими же конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. При прежней системе управляющие компании и коммунальный бизнес были вынуждены платить за перерасход ресурсов. Впрочем, свои издержки коммунальщики, как правило, и без этого перекладывали на плечи потребителей за счёт корректировок платежей.

Ростехнадзор получит право контроля за безопасностью лифтов и сможет с марта выписывать предписания, а также штрафовать нарушителей. При замене лифта владелец обязан будет самостоятельно собрать документы и передать их в ведомство.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дезинфекционная обработка в подъезде жилого дома

Арендовать сельхозземли можно будет без торгов

С марта будет запрещено включать в выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) данные о правообладателе. Это связано с поправками в законодательство о персональных данных, нотариате и государственной регистрации недвижимости. Росреестр перестанет публиковать соответствующие сведения, если выписку заказывают третьи лица. Данные из реестра будут предоставляться только с согласия правообладателя. Как ожидается, эти нововведения затруднят работу журналистов-расследователей, которые занимаются разоблачением коррупции и сверхпотребления властей на примере обладания недвижимостью чиновников, их родственников и доверенных лиц.

Также вступают изменения в Гражданский кодекс — они определяют здания, сооружения и земельные участки как недвижимые вещи и закрепляют новые правила пользования ими. В законодательстве появятся главы о правах на недострой, помещения и машино-места, что, по мнению авторов нововведения, должно уменьшить количество споров о том, относится ли то или иное имущество к объектам недвижимости. Также поправки устанавливают дополнительные основания для лишения недвижимого имущества его владельцев: если последние используют его не по назначению и нарушают права соседей, и если объект разрушается из-за отсутствия ухода. Раньше во время разбирательств о ненадлежащем содержании имущества использовались санитарные нормы, а можно будет прибегать к нормам ГК.

Договор аренды участка земли сельхозназначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, с марта можно будет заключить на пять лет без торгов. Это право упростит процесс аренды земли для граждан и крестьянско-фермерских хозяйств. При этом, если договор заключён без торгов, арендатор не сможет сдавать участок в субаренду или использовать арендные права для первого взноса в производственный кооператив. Перечень оснований для отказа предоставления участка расширится, по-новому будут определяться земельные доли, выделяемые из участков сельхозназначения.

Изменения коснутся и в части требований к средствам размещения в сфере сельского туризма. С марта 2023 года такие объекты должны быть оборудованы аварийным освещением, отоплением, холодным и горячим водоснабжением, а также вентиляцией.

Помимо этого, уменьшатся сроки согласования решений о предоставлении в аренду земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности с 30 до 20 дней. А если необходимо согласовать схему расположения земли на кадастровом плане — с 45 до 30 дней.

Новые правила вступают и в части сжигания мусора, а также установки мангалов на садовых участках. Валежник, сухую траву и листву можно сжигать в металлической емкости на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, 50 метров от хвойного и 15 метрах — от лиственного леса. Также место от точки розжига должно быть расчищено в диаметре пяти метров, на таком же расстоянии от построек должен располагаться мангал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сельскохозяйственная техника в поле

Рецептурные лекарства будут продавать дистанционно

В Москве, Московской и Белгородской областях с марта стартует трёхлетний эксперимент по дистанционой продаже рецептурных лекарств. Аптеки будут участвовать в нём добровольно.

Суть эксперимент заключается в том, что россияне получат возможность купить лекарство по электронному рецепту. Речь идёт об антибиотиках «Азитромицин» и «Амоксициллин», средстве от кашля «Амброксол», лекарстве от эпилепсии «Вальпроевая кислота», препарате для лечения эректильной дисфункции «Варденафил» и других лекарствах. В приказе Минздрава РФ наименования препаратов перечислены на 70 страницах.

Акцизы на сигареты повысятся

С 1 марта 2023 года акциз на сигареты и папиросы повышается на 2%, до 2603 рублей за тысячу штук плюс 16% расчётной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за тысячу штук (сегодня это 2552 рубля за тысячу штук плюс 16% расчётной стоимости, но не менее 3467 рублей за тысячу штук). До 119 рублей вырастет единая минимальная цена на табачную продукцию — за меньшую сумму купить сигареты и прочую табачную продукцию будет невозможно.

Ставка акцизов на жидкость для вейпов с 1 марта будет установлена в размере 20 рублей за один миллилитр.

Также с весны начинают действовать новые правила маркировки табачных изделий. Помимо них, новые правила коснутся молочной продукции, одежды, обуви, автомобильных шин, велосипедов, фотоаппаратуры и воды. Продавцы этих товаров должны будут иметь на кассе программные или технические инструменты распознавания средств идентификации, нанесенных на продаваемую продукцию. Популярные маркетплейсы также обяжут маркировать товар. Власти объясняют это борьбой за качество товара и вытеснение нелегальных производителей.