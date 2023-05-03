Три региона Северного Кавказа переходят на единую систему управления ЖКХ Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия объявили о переходе на единую систему управления ЖКХ

Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия проводят консолидацию имущественного комплекса предприятий ЖКХ на базе единых региональных операторов, сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров на первой Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах, организованной Фондом «Росконгресс».

Собрать все в единого оператора не так просто, потому что в результате анализа выяснилось, что половина имущества просто бесхозная и нигде не учтена. Поэтому пришлось начинать с инвентаризации, этот процесс продолжается, – отметил Сергей Назаров.

По его словам, реализация программы по внедрению эффективных систем управления ЖКХ в этих республиках позволит обновить жилищно-коммунальную инфраструктуру и модернизацию инженерных сетей.

Замминистра также сообщил, в Дагестане установили экономически обоснованный тариф на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. При этом для населения установлен льготный тариф, компенсация за который осуществляется за счет дотаций из федерального бюджета. В результате за короткий период у единого оператора выручка выросла в три раза, и теперь он имеет возможность рассчитываться перед энергокомпаниями, а также модернизировать инженерные сети.

Назаров уточнил, что сейчас стоит задача создать систему, в которой региональные операторы будут сбалансированы по выручке и будут иметь прибыль.

Директор департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Алексей Храпков назвал правильной идею создания единых операторов в регионах СКФО, а также процесс цифровизации и информатизации отрасли для повышения ее прозрачности и платежной дисциплины.

Первая Кавказская инвестиционная выставка, организованная Фондом Росконгресс, проходит в МВЦ «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах. В ее рамках запланировано более 20 мероприятий, на которых обсуждают вопросы развития туризма, предпринимательства, транспорта, банковского сектора, ЖКХ, промышленности и агропромышленного комплекса.