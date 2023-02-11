Россияне смогут уехать и не платить за ЖКУ Россияне с 1 марта смогут не платить за вывоз мусора при отсутствии дома более пяти дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне смогут сэкономить на услугах ЖКХ и не платить за вывоз мусора, если жильцов не было дома больше пяти дней. Соответствующие поправки в правила оказания жилищно-коммунальных услуг вступят в силу с 1 марта, сообщает «Парламентская газета». Для доказательства своего отсутствия жильцы могут предъявить управляющей компании (УК) железнодорожные или авиабилеты, туристические путевки, а также командировочные документы. Для перерасчета нужно обратиться в УК в течение 30 дней по возвращении.

За перерасчетом нужно идти в управляющую компанию, писать там заявление, прикладывая к нему документы, которые явно свидетельствуют о том, что вы долго не мусорили, то есть вас не было дома, — говорится в публикации.

При этом счета за коммуналку у части россиян с начала марта вырастут. Так, если дома не установлен счетчик, собственники будут оплачивать коммуналку по измененным нормативам.

Поправки затронут оплату горячей и холодной воды, а также электричества и водоотведения. Кроме того, появится новый норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды. Глава «Национального жилищного конгресса» Татьяна Вепрецкая отмечала, что цифры в квитанциях могут увеличиться, так как прежние нормативы, по ее словам, часто не соответствовали реальности.

Согласно результатам опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ), в январе более трети россиян (38%) ощутили рост цен на ЖКУ.