В России задумали отказаться от бумажных квитанций ЖКХ «Известия»: РЭО предложил отказаться от печати бумажных платежек за ЖКУ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По информации издания «Известия», Российский экологический оператор (РЭО) предложил Минстрою перейти на электронный документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), отказавшись поэтапно от печати бумажных квитанций. Гендиректор РЭО Денис Буцаев направил соответствующее письмо в Минстрой.

В нем отмечается, что ежемесячно на рассылку квитанций тратится 50 тонн бумаги, которая в итоге оказывается на мусорных полигонах. Кроме того, для управляющих и ресурсоснабжающих организаций печать платежных документов стала обходиться дороже из-за повышения цен на бумагу.

Тем не менее в документе указывается, что для некоторых категорий жителей многоквартирных домов, таких как пенсионеры, печать бумажных квитанций следует сохранить.

Ранее сообщалось, что россияне смогут сэкономить на услугах ЖКХ и не платить за вывоз мусора, если жильцов не было дома больше пяти дней. Соответствующие поправки в правила оказания жилищно-коммунальных услуг вступят в силу с 1 марта. Для доказательства своего отсутствия жильцы могут предъявить управляющей компании (УК) железнодорожные или авиабилеты, туристические путевки, а также командировочные документы. Для перерасчета нужно обратиться в УК в течение 30 дней по возвращении.