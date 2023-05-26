ЦБ опроверг установление требований к первоначальному взносу по ипотеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк опроверг сообщения об увеличении первоначального взноса по ипотеке до 20%, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора. В Банке России пояснили, что требования по этим залогам устанавливают непосредственно банки.

Банк России не устанавливает требования к первоначальному взносу по ипотеке, это делают сами банки, — говорится в пресс-службе регулятора.

В ЦБ пояснили, что с 1 декабря 2022 года регулятор контролирует только макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

Ранее владелец компании «Группа Родина» Владимир Щекин заявил в разговоре с NEWS.ru, что глубокого снижения цен на недвижимость ждать не стоит. По его словам, спрос у потенциальных покупателей хоть и не велик, но все равно выше допандемийных показателей. Средняя стоимость квадратного метра в старой Москве в апреле составила 346,6 тысяч рублей.

В апреле сообщалось, что Банк России ограничит ипотечные программы с экстремально низкими ставками, которые предлагают застройщики. Последним придется искать другие пути, чтобы завлечь новых покупателей.