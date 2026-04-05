200 000 в месяц — сигнал для налоговой: какие доходы станут маячком для ФНС

200 тысяч в месяц — это не просто хороший доход, а новый маячок для налоговой. Минфин впервые озвучил сумму, которая меняет правила игры: ФНС официально получит возможность отслеживать неподтвержденные доходы физлиц, превышающие 2,4 млн рублей в год. NEWS.ru рассказывает, кто попадет под контроль автоматически, почему 2026-й станет «подозрительным» уже в 2027-м и что значит «неподтвержденный» доход на практике.

Что известно о новом пороге контроля переводов

С 2027 года ФНС может начать автоматически контролировать переводы физическим лицам, которые за год превышают 2,4 млн рублей. Это станет возможным благодаря расширенному информационному обмену между налоговой службой и Центробанком.

Вместо точечных проверок новая система будет анализировать операции в автоматическом режиме, выявляя признаки незарегистрированного бизнеса. Среди таких критериев — регулярность поступлений, их системный характер, количество отправителей и суммы перечислений.

В ФНС подчеркивают: обычные переводы, в том числе от родственников, под контроль не попадут. Внимание сосредоточат на операциях, похожих на получение скрытого дохода. Если такие переводы будут обнаружены, налоговая вправе затребовать у банка выписки по счетам. В случае подтверждения факта нелегального дохода последуют доначисления налогов и проверки.

Как исчисляется порог

Как пояснил NEWS.ru преподаватель Университета «Синергия» Антон Палюлин, порог в 2,4 млн рублей в год относится не ко всем доходам вообще, а к совокупности поступлений, которые не прошли декларирование и не отражены ни работодателем, ни в спецрежимах налогообложения.

По словам эксперта по налогам, гендиректора компании «Шумейко и Партнеры» Дмитрия Шумейко, сумма 2,4 млн — это не «зарплата 200 тысяч, и вы в зоне риска», а совокупный денежный поток физлица, который налоговая не может объяснить официальными источниками. В беседе с NEWS.ru он отметил, что ФНС считает не по одному счету или банку — через АИС «Налог-3» и банковские выгрузки формируется общий финансовый профиль человека.

Проще говоря, если ваша белая зарплата у одного работодателя составляет 300 тысяч в месяц (3,6 млн в год), но налоги с нее платятся, — это не тот случай. А вот если у вас есть подработки, переводы от знакомых или серая часть — и все это в сумме за год превысило 2,4 млн, тогда алгоритмы ФНС могут заинтересоваться.

Проверят ли доходы 2026 года в 2027-м

«Закон обратной силы не имеет, — напомнил Палюлин. — Проверять доходы за период до вступления закона в силу на основании нового механизма не будут». Однако расслабляться не стоит. Если в 2026 году у вас зафиксируют крупные необъяснимые поступления, и они продолжатся в 2027-м, это станет для алгоритмов ЦБ отправной точкой, предупредил юрист. Анализ могут провести с захватом предшествующего периода, чтобы увидеть всю картину целиком. Так что 2026 год игнорировать не выйдет — он может стать «индикатором» для будущих проверок.

«Проверки 2026 года в 2027-м — это стандартная практика, потому что налоговая работает ретроспективно и использует уже накопленные данные за период», — подчеркнул Шумейко. По его словам, вопрос «легализоваться или подождать» уже не стоит. Безопасная модель должна быть выстроена до того, как появится интерес со стороны ФНС. То есть ориентироваться на «обратную силу» не стоит — система накопит данные за 2026 год и применит их в 2027-м в любом случае, даже если формально закон вступил в силу позже, уверен эксперт.

Что именно считается неподтвержденным доходом

По словам Палюлина, неподтвержденный доход — это безналичные поступления от других физлиц, на которые у получателя нет документов, подтверждающих их необлагаемый характер. Например, вы получили перевод от друга без договора займа или расписки. Если отправитель — не близкий родственник (по Семейному кодексу), такие деньги не освобождаются от НДФЛ.

Алгоритмы будут обращать внимание на систематичность: одинаковые суммы, регулярные переводы каждый месяц 20-го числа, широкий круг отправителей без родственных связей. При этом сам факт зачисления — еще не приговор. Но если вы не сможете объяснить источник (договор дарения от мамы, расписка о займе, трудовой договор), налоговая доначислит НДФЛ, пени и штраф расчетным методом — исходя из того, что поступило на карту, отметил Палюлин.

Как уточнил Шумейко, под «неподтвержденным доходом» понимаются деньги, по которым нет связки «источник — правовое основание — уплата налога», то есть нет договора, акта, статуса самозанятого или иного легального объяснения. По его словам, проверять будут не всех подряд, а тех, у кого возникает разрыв между расходами, движением денег и задекларированными доходами. Лимит 2,4 млн — это порог автоматического отбора в риск-зону, а не формальный критерий нарушения. «Ключевой риск: многие до сих пор считают переводы „личными“, не понимая, что система видит регулярность, назначение и взаимосвязи контрагентов», — указал эксперт.

Какие еще механизмы борьбы с серыми доходами обсуждают в Госдуме

В Госдуме обсуждается законопроект, который наделит банки правом приостанавливать операции по счетам физлиц при выявлении признаков нелегальной предпринимательской деятельности. Как пояснила NEWS.ru партнер юридической фирмы АНП «Зенит» Альфия Ярулина, цель инициативы — вывод из тени целых секторов экономики, где давно сформировалась серая зона.

Речь идет о ситуациях, когда физические лица систематически получают доходы (например, от сдачи квартир посуточно, перепродажи товаров или оказания услуг), но при этом не регистрируются как самозанятые или индивидуальные предприниматели.

Как считает эксперт, для граждан, ведущих обычную жизнь, получающих зарплату, дарящих деньги близким или оплачивающих покупки, принципиальных изменений не произойдет.

Однако адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Елена Мякишева допускает, что изменения в законодательстве могут создать новые риски даже для добросовестных граждан. В частности, под пристальное внимание могут попасть регулярные переводы между гражданскими супругами, которым, возможно, придется доказывать, что это дарение, а не оплата услуг, отметила она.

