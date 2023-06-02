«Возрастные изменения»: Адабашьян подтвердил проблемы с сердцем у Михалкова Актер Адабашьян заявил, что у Михалкова есть проблемы с сердцем из-за возраста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Адабашьян

Актер Александр Адабашьян подтвердил в разговоре с NEWS.ru, что у Никиты Михалкова есть проблемы с сердцем. Таким образом артист прокомментировал сообщения о госпитализации режиссера 2 июня.

Знаю, что у него (у Михалкова. — NEWS.ru) проблемы со здоровьем есть, ничего такого катастрофического и трагического нет. Но возрастные изменения, я сам через это прошел совсем недавно — три месяца по больницам. Знаю, что он собирался этим заниматься, какими-то проблемами с сердцем, мы с ним даже на эту тему побеседовали, так как у меня то же самое происходило. Не то же самое, а тоже с сердцем были проблемы, что в нашем возрасте чем-то сверхъестественным не является, — отметил Адабашьян.

2 июня Telegram-канал «112» сообщил, что режиссер Михалков госпитализирован в одну из больниц Москвы. По информации канала, он находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.

При этом супруга Михалкова — Татьяна — заявила «Известиям», что жизни ее мужа ничего не угрожает.