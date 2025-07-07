Прилепин сделал радикальное предложение сторонникам смертной казни

Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин заявил, что о смертной казни никогда публично не высказывался и впредь не готов этого делать. Так в интервью NEWS.ru он прокомментировал инициативу Никиты Михалкова о необходимости введения высшей меры наказания для бойцов ВСУ и госизменников. Прилепин отметил, что, будучи причастным более 10 лет к военной службе и имея доступ к оружию, «решал вопрос личным участием».

Я никогда в жизни не говорил ничего о смертной казни и впредь не буду… Более 10 лет жизни я так или иначе был причастен к воинской службе, пользовался огнестрельным оружием. И, если у меня есть претензии к персонажам, находившимся по другую линию фронта, я мог решать вопрос личным участием. Или как командир отдавал подобные приказы, — отметил собеседник.

Он напомнил, что вопрос о необходимости смертной казни или дальнейшего отказа от нее может быть вынесен на всероссийский референдум.

Есть должностные лица, пусть они в форме референдума, сопрягая свои пожелания с мнением граждан России и с религиозными своими убеждениями, вводят те или иные форматы. Я приму, а о своем отношении умолчу, — отметил Прилепин.

Самым активным сторонникам смертной казни он посоветовал отправиться добровольцами на фронт и уже там с оружием в руках получить возможность уничтожать противника, в отношении которого мечтали бы ввести высшую меру наказания.

Самым ретивым сторонникам смертной казни — особенно если это молодые мужчины, пригодные к воинской службе, — я всегда говорю, что если хочешь кого-то казнить, то, пожалуйста, иди добровольцем на фронт и сам занимайся этим, — заявил писатель и военнослужащий.

Ранее Прилепин, отмечающий 7 июля 50-летие, рассказал о мечте прогуляться по Крещатику в Киеве на правах русского человека после завершения специальной военной операции. Он напомнил, что Киев является русским городом, где русские люди имеют полное право и находиться, и жить.

Также Прилепин признался, что считает смерть мгновенным переходом из одного состояния в другое. Собеседник добавил, что многие из близких ему людей уже находятся по иную сторону реальности.