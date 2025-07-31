«Как-то сошлось»: Адабашьян раскрыл секрет многолетней дружбы с Михалковым

Художник-постановщик Александр Адабашьян в ходе пресс-конференции перед 80-летием рассказал, как началась его многолетняя дружба с режиссером Никитой Михалковым. По его словам, они познакомились еще школьниками на даче и тогда у них все «как-то сошлось», передает корреспондент NEWS.ru.

Ну и как-то вот так познакомились, выяснилось, что довольно много общего. <…> Мы как-то целенаправленно каждый к своей цели шли. Как-то вот соприкоснулись в общих интересах, так скажем, к определенному искусству. И так вот как-то и сошлось вместе, — отметил Адабашьян.

Кинодраматург добавил, что они с юности четко понимали, чего хотят: он мечтал поступить в МГХПА им. С. Г. Строганова, а Михалков уже в школе занимался в студии при театре Станиславского.

Ранее Михалков заявил, что России в 2025 году, как и в последние несколько лет, не стоит выдвигать свою картину на соискание американской кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». По его словам, отечественный фильм может претендовать на победу только в том случае, если он «так или иначе унижает свою страну».