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31 июля 2025 в 15:46

«Как-то сошлось»: Адабашьян раскрыл секрет многолетней дружбы с Михалковым

Адабашьян заявил, что подружился с Михалковым благодаря их тяге к искусству

Александр Адабашьян Александр Адабашьян Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Художник-постановщик Александр Адабашьян в ходе пресс-конференции перед 80-летием рассказал, как началась его многолетняя дружба с режиссером Никитой Михалковым. По его словам, они познакомились еще школьниками на даче и тогда у них все «как-то сошлось», передает корреспондент NEWS.ru.

Ну и как-то вот так познакомились, выяснилось, что довольно много общего. <…> Мы как-то целенаправленно каждый к своей цели шли. Как-то вот соприкоснулись в общих интересах, так скажем, к определенному искусству. И так вот как-то и сошлось вместе, — отметил Адабашьян.

Кинодраматург добавил, что они с юности четко понимали, чего хотят: он мечтал поступить в МГХПА им. С. Г. Строганова, а Михалков уже в школе занимался в студии при театре Станиславского.

Ранее Михалков заявил, что России в 2025 году, как и в последние несколько лет, не стоит выдвигать свою картину на соискание американской кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». По его словам, отечественный фильм может претендовать на победу только в том случае, если он «так или иначе унижает свою страну».

Никита Михалков
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