Владимир Путин поздравил Филиппа Киркорова с юбилеем

Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер; народный артист РФ Филипп Киркоров / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Филиппа Киркорова с 55-летием. Глава страны направил ему телеграмму, в которой подчеркнул преданность певца аудитории и отметил композиции, исполненные и созданные музыкальным продюсером.

Поистине всенародную популярность Вы заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен. Многочисленные поклонники в России и за рубежом ценят Вас за прекрасные вокальные данные, неповторимую манеру исполнения, преданность своей аудитории, — говорится в поздравительной телеграмме.

30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 55 лет. Считается, что впервые будущий король российской эстрады вышел на сцену в пять лет — вместе с отцом, болгарским певцом Бедросом Киркоровым. Но настоящая популярность настигла исполнителя в начале 1990-х после премьеры клипов на песни «Небо и земля», «Атлантида» и «Зайка моя». В последнем видео он снялся вместе с Аллой Пугачёвой, которая на тот момент была его женой.