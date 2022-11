В Великобритании умер основатель группы The Clash Кит Левен

Фото: YouTube

В Великобритании умер один из основателей музыкальных групп The Clash и Public Image Ltd Кит Левен. Ему было 65 лет. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, музыкант скончался 11 ноября в своем доме в английском графстве Норфолк. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Покойся с миром, Кит Левен, — написал у себя в соцсетях бывший участник группы Public Image Ltd Джа Уоббл.

Гитарист Кит Левен в 18 лет вместе с Миком Джонсоном основал группу The Clash, однако большую популярность ему принесло участие в коллективе Public Image Ltd. Их первый альбом «Public Image: First Issue» занял 22 место в чартах 1978 года. альбому предшествовал выход сингла Public Image, попавшего в топ-10. Второй альбом группы — «Metal Box», вышедший в 1978 году, считается классикой пост-панка. Левен покинул группу в 1982 году, через три года основав с женой собственную компанию в Лос-Анджелесе.

