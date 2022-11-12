В аэропорту умер вдохновитель Спилберга на создание фильма «Терминал» В парижском аэропорту умер беженец Карими, вдохновивший Спилберга на создание фильма «Терминал»

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Меран Карими Насери

Иранский беженец Меран Карими Насери, вдохновивший кинорежиссера Стивена Спилберга на создание фильма «Терминал» о застрявшем в аэропорту пассажире, умер в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию воздушной гавани. Это произошло 12 ноября в полдень, добавили сотрудники аэропорта. Источник уточнил, что погибший, в отличие от вдохновленного его жизнью персонажа «Терминала», не был заперт внутри стен аэропорта и мог спокойно выходить на улицу, поскольку это позволял ему статус беженца и вид на жительство во Франции

Я могу подтвердить, что он умер сегодня в полдень в терминале 2F аэропорта, где он проживал последние несколько недель, — говорится в сообщении.

Он также добавил, что у иранца не было финансовых проблем, поскольку тот был обеспечен за счет гонораров, полученных благодаря фильму Спилберга. В то же время, по его словам, многолетний обитатель парижского аэропорта мог иметь проблемы с психикой и считал, что у него якобы по-прежнему имеются проблемы с документами, поэтому он вновь возвращался в привычную ему среду обитания.

Он никогда не был заперт в зоне посадки на рейсы, вопреки впечатлению, которое могла произвести кинокартина. Он всегда был в общественной зоне со стороны города и мог пойти, куда хочет. Его никогда не покидали на произвол судьбы, — добавили в администрации аэропорта.

Насери родился приблизительно в 1950-х годах, точную дату его рождения не знает никто. С 1977 по 1981 год он пытался получить политическое убежище в шести странах, пока ему не был предоставлен статус беженца в Бельгии. Там он пробыл шесть лет, после чего принял решение найти свою биологическую мать, которая, по его мнению, могла быть в Великобритании.

Туда он отправился с пересадкой в Париже, где он утратил свои документы по разным версиям: его портфель украли либо же он отправил его в Бельгию. В Лондон он прибыл без документов и был депортирован обратно во Францию.

С 26 августа 1988 года он жил в Терминале 1 аэропорта Шарль-де-Голль, подрабатывая случайными заработками.

Поскольку он прибыл во Францию на законных основаниях, выслать его не могли, но и впустить в страну также отказывались. Он прожил в аэропорту до 2006 года.

Отмечается, что авторские отчисления после выхода американской картины на экраны составили для иранского беженца $250 тысяч.

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