Студент арендовал самолет для свидания и погиб от удара пропеллером Американский студент погиб под пропеллером арендованного им для свидания самолета

Фото: Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

В штате Джорджия американский студент погиб от удара пропеллером легкомоторного самолета, который он арендовал для свидания с девушкой, пишет Statesboro Herald. Полиция считает, что виновных в этом инциденте нет и смерть наступила в результате несчастного случая.

Студент второго курса Южного университета, 21-летний Сани Алия, вместе со своей подругой совершил полет на одномоторном Cessna 172S. Воздушное путешествие прошло гладко — пара успешно приземлилась.

Помимо Алии и его подруги на борту воздушного судна находились еще три человека — пилот, его помощник и еще один пассажир. Спустившись по трапу, Алия и его девушка пошли в разные стороны: спутница направилась к хвостовой части летательного аппарата, а студент — к передней. В результате Алия попал под вращающийся пропеллер, который ударил его по голове. Травмы оказались смертельными, студент скончался на месте.

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