Ургант ехидно пошутил про бюджетные деньги и Пугачёву

https://static.news.ru/photo/5e9dbf9c-22f7-11eb-a160-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Российский телеведущий Иван Ургант в новостной рубрике своего шоу «Вечерний Ургант» уделил особое внимание заметке, в которой сказано, что на Кубани в прошлом году на казаков потратили больше 1,1 млрд рублей. Он предложил зрителям посчитать, из чего складывается такая огромная сумма.

Телеведущий рассказал, что на эти деньги проводились мероприятия, викторины, полевые сборы, соревнования по рукопашному бою, проводили ремонт кадетских учебных заведений. Причём на последний пункт потрачено всего 4,5 млн рублей. Он задался вопросом, куда же делись остальные 1,095 млрд рублей.

Конечно, не обошлось без юмора. Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталёв отметил, что не видел каких-то крупных казачьих мероприятий в последнее время.

А ты думаешь, кто у Weeknd (канадско-американский певец) на Супербоуле танцевал в красных пиджаках? Они. Казаки, — пошутил Ургант.

Он продолжил подсчёты, ехидно подшутив над бюджетными деньгами.

На самом деле давайте посчитаем чужие деньги... Хотя что же я, это же бюджетные деньги?.. Ну да, чужие деньги, — добавил телеведущий.

После чего начал перечислять пункты расходов казаков: «суточное довольствие атамана — Дмитрия Диброва, круглосуточная охрана театра Надежды Бабкиной, авторские отчисления Александру Розенбауму за казачьи песни».

Плюс каждый год огромные расходы на отправку делегации казаков в Подмосковье. Они едут к Алле Пугачёвой и каждый год просят её возглавить восстание, чтобы таким образом продолжить дело отца, — съехидничал Ургант, отметив, что на это нужно ещё пять миллионов.

А на оставшийся миллиард рублей казаки купили огромный плазменный экран 700 х 700 метров, на котором смотрят все вместе клип Газманова «Есаул», подвёл итог Иван.

В начале апреля телеведущий впервые появился в студии Первого канала после того, как переболел коронавирусной инфекцией. Он рассказал о том, как прошла его болезнь и какое впечатление у него оставили дистанционные эфиры, писал NEWS.ru.